TAIPEH: Tipps von Nymphia Wind

Mit dem Gewinn der 16. Staffel von RuPaul’s Drag Race 2024 schrieb die amerikanisch-taiwanesische Dragqueen Geschichte. Seit 2018 tritt Nymphia Wind, den ihre Kindheit auf Taiwan verbrachte, in Taipeh auf. Ihr Vorname „Nymphia“ stammt dabei vom japanischen Namen des Pokémon-Charakters Sylveon, ihr Nachname „Wind“ bedeutet, dass sie gerne frei und unsichtbar ist, außerdem ist „Wind“ ein Homophon von „Verrücktheit“ in Mandarin. Ihr Markenzeichen ist die Farbe Gelb, die für ihre Mode und ihre asiatische Identität steht. Ihre Auftritte enthalten oft Bananen und taiwanesische Kulturelemente. Sie nennt sich selbst „Banana Buddha“ und ihre Fangemeinde „Banana Believers“. Hier ihre Tipps für Taipeh:

RESIDENZ UND GARTEN DER FAMILIE LIN

Das Anwesen der von Lin Ping-Hou gegründeten Kaufmannsdynastie liegt in Neu-Taipehs Stadtteil Banqiao und ist eine etwa 20.000 Quadratmeter große Anlage mit Gebäuden und Gärten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Anlage ist ein herausragendes Beispiel für die Architektur und Gartenkultur der späten Qing-Epoche und das wohl am besten erhaltene Anwesen dieser Art in Taiwan.

× Erweitern Foto: ©Nymphia Wind Nymphia Wind

FUYOU TEMPEL

Auf halber Strecke der Zhongzheng Road liegt der rauchige Fuyou-Tempel. Dieses schöne, niedrig gelegene Bauwerk wurde 1782 erbaut und ist der älteste Tempel in Tamsui, der der Meeresgöttin Matsu gewidmet ist. Nymphia trat hier schon mit einer Tanz-Performance während eines taiwanischem Banketts auf.

ROSENGARTEN IN DER SHILIN-RESIDENZ

Der Ex-Präsident der Republik China, Chiang Kai-shek und dessen Familie lebten von 1950 bis zu seinem Tod 1975 in der weitläufigen Residenz im Taipeher Vorort Shilin. Die über 4000 Rosenstöcke des Rosengartens stehen ab November in voller Blüte.

HUARONG MARKT SHILIN

Während der Nachtmark von Shilin zu den bekanntesten Touristenattraktionen Taipehs gehört, verspricht dieser tagsüber stattfindende Markt ein authentisches Erlebnis.

LGBTIQ*-BARS

Café Dalida

Beliebte Cocktailbar mit DJs im Red House Square, Taipeh

Locker Room

Nur wenige Minuten vom Red House entfernt, ist diese Bar bekannt für ihre „Shower Shows“ am Wochenende.

OH WIE LECKER!

Je stärker der Geruch, desto besser. So lautet die Regel für „Stinky Tofu“, einem in Taiwan beliebten fermentierten Snack, der die Nase belastet, aber den Gaumen erfreut und den man laut Nymphia auf jeden Fall probiert haben muss. Besonders lecker sei der stinkende Tofu etwa bei Dai im Xinyi District, bei De auf dem Gongguan Night Market oder bei Steam Kunfu im Zonghe District in Neu-Taipeh.

Mehr Infos zu Taiwan unter www.taiwantourismus.de