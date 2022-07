Taiwan erleben!

– ANZEIGE –

Am 29. Oktober 2022 erstrahlt die Hauptstadt von Taiwan wieder in den Farben des Regenbogens. Taiwans LGBTQ-Community zieht wieder in extravaganten Kostümen unter dem Motto “An unlimited Future“ durch die Straßen Taipehs. 2022 wird das 20-jährige Bestehen einer der größten Pride Parades in Asien bunt zelebriert.

Mit dem diesjährigen Thema „An unlimited Future“ wird auch nochmal auf den Fortschritt der LGBT-Rechte in Taiwan zurückgeblickt, 2019 hat Taiwan als erstes Land in Asien die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Es wird aber auch auf die Zukunftserwartungen der LGBT-Gemeinschaft eingegangen.

Neben der Taiwan Pride hat der Veranstalter die Taiwan Rainbow Civil Action Association (TWRCAA) weitere Events geplant. Im offiziellen Gay-Pride-Dorf dem Taipei Pride Village werden den ganzen Tag über Live-Shows und Performances gezeigt, auch die Aftershowparty wird dort stattfinden.

Rund um das Pride Wochenende vom 28. bis 30. Oktober finden weitere Circuit Partys statt u.a. das Pride Musik Festival oder das Formosa Pride Weekend. www.taiwanpride.lgbt

Kulinarische Highlights

Am Abend sind die Nachtmärkte nicht nur der Treffpunkt schlechthin, sie locken auch mit leckeren Snacks und taiwanischen Spezialitäten wie z. B. Fried Chicken, Dumplings, Bubble Tea oder den berühmten Stinky Tofu. Der Treffpunkt von Taipehs queere Szene mit vielen Bars und Clubs rund um das Red House, einem historischen Gebäude, liegt im trendigen Stadtteil Ximending.

Ein Geheimtipp zum Ausgehen ist die exklusive Kavalan Bar in Taipei der taiwanischen Destilliere Kavalan, die für ihren hochwertigen Whisky aus der Region Yilan in Taiwan bekannt ist. Dort werden nicht nur Whiskys in Fassstärke serviert, sie werden auch direkt von den dort gelagerten Fässern „gezapft“. Die Bar wurde im Stil eines alten Lagerhauses der Brennerei nachempfunden und es lagert dort eine der weltweit einzigartigen Auswahl von Kavalan Whiskys. Neben Whisky pur gibt es auch eine eigene Kavalan-Cocktailkarte mit 10 Kavalan Whiskys und Gin Cocktails. Seit 2019 stellt die Brennerei auch den ersten Kavalan Exquisit Gin her. Dieser basiert auf dem hauseigenen Gin New Make Spirit und den Extrakten von Wacholder sowie fünf weiteren Zutaten aus dem subtropischen Klima des Inselstaats, darunter Kumquatschale, Sternfrucht und Guave.

Abseits des großen Taiwan Pride Spektakels und der quirligen Hauptstadt lohnt es sich Taiwan zu entdecken. Die Insel im Westpazifik vereint die schönsten Seiten Asiens auf kleinster Fläche. Die wunderschöne Insel bietet eine schillernde Kombination aus Naturwundern, lebendiger Kultur und vielseitigem Lebensstil.

Paradies für Radfahrer

Kaum ein Land bietet eine ähnliche Fülle an Möglichkeiten, mit dem Rad, das Land und die Natur zu erleben. Das gut ausgebaute 1.500 Kilometer lange Radwegenetz bietet wunderschöne Touren von den Bergen bis hinunter an die zerklüftete Küste.

Eine ganz besondere Herausforderung ist die Taiwan King of Mountain (KOM) Challenge die jedes Jahr in Hualien stattfindet. Das diesjähre spektakuläre 105 Kilometer lange Profi-Radrennen startet am 5. September auf Meereshöhe, führt durch die Tarokoschlucht und endet auf 3.275 Meter Höhe.

Aber auch für den weniger geübten „Freizeit-Radler“ hat Taiwan viele wunderschöne gut ausgebaute Radwege zu bieten. Hochwertige Fahrräder können an vielen Orten ausgeliehen werden. Warum nicht den Sonne-Mond-See oder die Taroko-Schlucht mit dem Fahrrad erkunden?

Weitere Informationen über Taiwan gibt es auf www.taiwantourismus.de oder unter info@taiwantourismus.de

