TAIWAN: Paradies für Outdoor-Fans

Taiwan ist der Geheimtipp für Wanderer und bietet alles von entspannten Spaziergängen mit Blick auf die Hauptstadt Taipeh bis hin zu anspruchsvollen alpinen Mehrtageswanderungen.

Besondere Highlights sind der Yushan (Jade Berg) und die Berglandschaft Xueshan (Schneeberg) im Shei-pa Nationalpark. Wan- derfreunde haben aber auch vor den Toren Taipehs im Yangmingshan Nationalpark die Qual der Wahl, wo zahlreiche Pfade durch die Berge führen. Die Sieben-Gipfel-Tour beginnt am Qingtian Tempel und führt durch Seen, Pinienwälder und zu heißen Quellen.

Paradies für Fahrradfahrer

Kaum ein Land bietet eine ähnliche Fülle an Möglichkeiten, mit dem Mountainbike die Natur zu erleben. Es gibt Strecken von denHöhen der Berge bis hinunter an die zerklüftete Küste. Auch für Freizeit-Radler hat Taiwan viele wunderschöne gut ausgebaute Radwege zu bieten. Hochwertige Fahrräder können an vielen Orten ausgeliehen werden. Warum nicht den Sonne-Mond-See oder die Taroko-Schlucht mit dem Fahrrad erkunden?

Hot Springs

Taiwan dampft und sprudelt. Überall im Land sind die heißen Quellen zu finden. Und die Taiwaner machen aus jeder ein besonderes Bade-Erlebnis. Mal mit Blick auf die atemberaubende Bergwelt, mal inmitten von Bambus-Hainen oder in die Felsen gehauen, in allen Farben und Temperaturen kommen die Badebecken daher. Nahezu jedes Hotel in den Bergen besitzt solch eine Badeanlage.

Das bis zu 42 Grad heiße, mineralhaltige Wasser ist ein bewährtes Mittel gegen Muskelkater und Verspannungen, dampft jeden Jetlag mühelos aus dem Körper und entlockt auch müden Wanderern ein wohliges Lächeln. Hier und da findet man auch wilde Quellen mitten in den Bergen – schöner kann man nicht pausieren.

