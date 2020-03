TAIWAN: Spaziergang über den Regenbogen

Schon immer galt der Regenbogen als Zeichen der Hoffnung. Um so schöner, dass am 1. April Taiwans längste und höchste Hängebrücke eröffnet, deren Weg in bunten Regenbogenfarben bemalt ist.

× Erweitern Foto: Nantou County Government Taiwan

Der Regenbogen hat in Taiwan spätestens seit letztem Jahr, als die Inselrepublik die Ehe für alle einführte, Hochkonjunktur. Nun steuert auch die im Zentrum der Insel gelegene Region Nantou eine Attraktion in Regenbogenfarben bei. Im April eröffnet dort die landesweit längste und höchste Fußgängerhängebrücke, die zu den in der Nähe des Dorfes Xinyi gelegenen Double Dragon Wasserfällen führt.

Abenteuer in 110 Metern Höhe

In 110 Metern Höhe überspannt die Brücke ein Tal, das die Besucher auf einem Wanderweg zu den Wasserfällen überqueren müssen. Alle 50 Meter wechselt der Brückenweg seine Farbe, so dass man des Gefühl hat, über einen Regenbogen zu gehen. Geöffnet ist die Brücke täglich außer Montags von 8 bis 16 Uhr mit einer limitierten Besucherzahl von 250 pro Tag. Das Ticket für umgerechnet 3 Euro und beinhaltet einen Bustransfer zur Brücke.

× Erweitern Foto: Nantou County Government Taiwan

Zu den weiteren Highlights der von Taiwans zentraler Gebirgskette bestimmten Region gehören der Yushan Nationalpark mit dem gleichnamigen höchsten Berg Ostasiens (knapp 4.000 Meter) sowie der beliebte Sonne-Mond-See.

Corona Virus unter Kontrolle

Dank rigider Maßnahmen der Regierung ist Taiwan eines der wenigen Länder, dass den aktuellen Corona-Viren Ausbruch unter Kontrolle hat, so dass das öffentliche Leben weitgehend uneingeschränkt weitergeht.

Weitere Infos rund um Taiwan gibt es auf der offiziellen Seite des Tourismusamtes unter www.taiwantourismus.de

Mehr Artikel und News zu Taiwan gibt es in unserem Archiv