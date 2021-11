TAIWAN: LGBTQ-Community feiert Pride digital

– ANZEIGE –

Am 30. Oktober fand unter dem Motto "I (LOVE) BEING OUT !!" der 19. Taiwan Pride statt. Auf der interaktiven Website kann man auch nachträglich das vielfältige Programm abrufen.

Der diesjährige Taiwan Pride, die jährliche LGBTQ-Pride-Parade des Landes, fand dieses Jahr als Reaktion auf die aktuellen COVID-19-Beschränkungen teilweise online auf einer interaktiven Website statt, so dass alle Teilnehmer virtuell zusammen feiern konnten. Da das Programm aufgezeichnet wurde, kann dieses auch nachträglich angeschaut werden.

Auf den Kanälen „Main Stage“ und „Parade Float“ fanden Themenpartys mit Drag Queens und DJs statt. Zudem gab auch Diskussionsrunden und Performances zu LGBTQ-Themen. Botschafterin des diesjährigen Taiwan Pride war Prinzessin Ai. Prinzessin Ai vom Paiwan-Stamm in Pingtung stammt von den Adeligen des Chong-Stammes in der Gemeinde Chunri ab und hat daher den Spitznamen "Prinzessin".

Prinzessin Ai hat sich mehrfach für die Rechte der LGBTQ-Community und die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe eingesetzt. Anlässlich des ersten Jahrestages der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan hat Prinzessin Ai 2020 mit weiteren Künstlern den Rainbow-Charity-Song "We are, We can be" aufgenommen.

Foto: event.taiwanpride.lgbt Taiwan Pride Prinzessin Ai

Das virtuelle Programm des 19. Taiwan Pride ist online verfügbar unter https://event.taiwanpride.lgbt/en