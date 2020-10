TAIWAN: Pride-Parade im Livestream

×

Während Europa mit dem Lockdown kämpft und die Coronazahlen in den USA in die Höhe schnellen, feiert Taiwan am kommenden Wochenende seinen Pride mit einer große Parade und einer Live-Bühne – und jeder kann dabei sein, zumindest virtuell.

Foto: Dirk Baumgartl Taiwan Pride

Livestream ab 5:30 Uhr

Am 31. Oktober zwischen 5:30 Uhr morgens und 12 Uhr mittags deutscher Zeit kann man den in Taiwans Hauptstadt Taipeh stattfindenden Pride im Live Stream verfolgen. Taiwans vorbildliches Corona-Krisenmanagement macht es möglich. Seit Ausbruch der Pandemie gab es auf dem Inselsaat nur insgesamt 550 Fälle, die Zahl der Neuinfektion läuft gegen Null.

Foto: taiwanaride.lgbt Taiwan Pride

Beauty, My Own Way

Zum 18. Jubiläum haben die Pride-Organisatoren das Motto „Beauty, My Own Way“ gewählt. In einem Statement der Organisatoren heißt es dazu: „In den vergangenen zwei Jahren haben mehrere politische Meilensteine Auswirkungen auf unser tägliches Leben gehabt - das Anti-LGBTIQ*-Referendum 2018, die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe 2019 (Männer berichtete) und die Präsidentschaftswahlen 2020. Trotz der Hürden, die uns die Anti-LGBTIQ*-Kräfte auferlegt haben, haben wir diese Herausforderungen durch kollektive Beteiligung gemeistert. Das Alter von 18 Jahren symbolisiert Transformation und Wachstum. Von der ersten Parade im Jahr 2003 mit dem Ziel, LGBTIQ* sichtbar zu machen, bis zum diesjährigen Motto „Beauty, My Own Way" haben die LGBTIQ*-Pride-Paraden in Taiwan an Umfang zugenommen und finden nun jedes Jahr an verschiedenen Orten im ganzen Land statt. Zu diesem Zweck muss die LGBTIQ*-Community nicht nur sichtbar sein, sondern auch für deren Schönheit, Lebendigkeit und kollektive Transformation gefeiert werden.“

Foto: Dirk Baumgartl Taiwan Pride

Bis zu 200.000 Teilnehmer

Die erste Taiwan Pride Parade im Jahr 2003 hatte nur etwa 800 Teilnehmer, doch im Laufe der Jahre hat sich die Veranstaltung zum größten Pride in Fernost mit gut 200.000 Teilnehmenden im Oktober 2019 entwickelt. Seit 2012 ist die Taiwan Rainbow Civil Action Association (TWRCAA) Veranstalter und Plattform für Taiwans LGBTIQ*-Community mit dem Ziel, die Gesellschaft aufzuklären, für Vielfalt und gegen Diskrimierung einzutreten.

www.taiwanpride.lgbt

ZUM LIVESTREAM (31. Oktober ab 5:30 Uhr)