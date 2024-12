TAIWAN: Reich an Kultur

Die bewegende Geschichte ist Grund für die kulturelle Vielfalt in Taiwan. Hier vereinen sich uralte Traditionen und der moderne Lebensstil.

Die Kreativität taiwanischer Künstler zeigt sich in den filigranen Erzeugnissen einheimischer Handwerkskunst. Beispiele dafür sind u.a. die Keramiken von Yingge in New Taipei; die Schnitzereien von Sanyi in Miaoli, die Steinhauereien von Hualien, die Papierschirme von Meinong in Kaohsiung und natürlich die traditionellen Arbeiten der Ureinwohner Taiwans. Auf Taiwan befinden sich etliche Museen und Galerien. So auch das Nationale Palastmuseum in Taipeh, das zu den besten Museen der Welt zählt und über 700.000 Kultur- und Kunstschätze beherbergt.

Taiwan verfügt über einen spannenden Kulturkalender mit spektakulären Volksfesten und Veranstaltungen zu allen Jahreszeiten. Anlässlich des Neujahrsestes sind sämtliche Straßenzüge reich dekoriert und die nachfolgenden Laternenfeste ziehen alljährlich Tausende von Besuchern an.

Ureinwohnerkultur

Auf den vorgelagerten Inseln findet man zahlreiche historische und kulturelle Artefakte. Die Bewohner bringen den Kulturen der Hakka und der Ureinwohner ihre Wertschätzung entgegen – ihren Sprachen, Trachten, Bräuchen, Koch- und Baukünsten, die allesamt einzigartige Stammestraditionen widerspiegeln.

DAS MUSST DU GESEHEN HABEN!

TAIPEH

Die Hauptstadt ist ein Schmelztiegel aus Tradition und Moderne. Einen Besuch im Taipei 101, einem der höchsten Gebäude der Welt, sollte man nicht verpassen.

JIUFEN

Dieses romantische Städtchen mit zauberhaften Teehäusern liegt an der Nordostküste. Die Wanderwege der umliegenden Berge bieten fantastische Ausblicke.

TAINAN

In der ältesten Stadt des Landes kann neben der jungen Designer- und Kunstszene die Vergangenheit des Landes hautnah erlebt werden.

FO GUANG SHAN

Das größte, buddhistische Kloster des Landes in der Nähe von Kaohsiung bietet auch Übernachtungsmöglichkeiten für längere Aufenthalte.

YUSHAN

Bedeckt mit Schnee im Winter ähnelt der Berg einem silbrig-weißem Jadestein, daher sein Name Yushan (Jadeberg). Mit 3,952 Metern ist er der höchste Berg Nordost Asiens.

ALISHAN

Alishan ist bekannt für seine Teeplantagen sowie spektakuläre Sonnenaufgänge über dem Wolkenmeer und subtropische Waldlandschaften.

SONNE-MOND-SEE

Der romantisch zwischen den Bergen eingebettete See bietet überwältigende Panoramablicke, attraktive Wander- und Fahrradwege und Bootsfahrten.

TAROKO NATIONALPARK

Die Taroko-Schlucht ist ein mystisches Naturwunder aus Marmorstein mit steil aufragenden Bergen, atemberaubenden Wasserfällen und sagenhaftem Ausblick.

KENTING NATIONALPARK

Der Kenting Nationalpark am südlichsten Zipfel Taiwans gehört mit seinen weißen Sandstränden zu den beliebtesten Bade-, Schnorchel-, Tauch- und Surfregionen des Landes.

