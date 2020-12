Taiwan wartet auf Dich!

×

Ende Oktober feierte Taiwans LGBT-Community in Taipeh zum 18. Mal ihren Pride – der in diesem Jahr größte LGBT-Event weltweit. Mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft, heißen Quellen und erholsamen Spas ist die Insel aus vielen Gründen eine Reise wert.

Neben der quirligen Hauptstadt Taipeh ist Taiwan mit einer vielfältigen und abwechslungsreichen Topografie gesegnet. Hier erheben sich Berggipfel, die fast 4.000 Meter hoch sind, weniger als 140 Kilometer landeinwärts von der Küstenlinie entfernt. Darüber hinaus gibt es in Taiwan, das sich über den Wendekreis des Krebses erstreckt, eine 36.000 Quadratkilometer große Hochgebirgslandschaft zu entdecken, die mehr als zwei Drittel des gesamten Landes ausmacht. Ideale Voraussetzungen also für zahlreiche Outdoor- und Wassersportaktivitäten.

Paradies für Fahrradfahrer

Kaum ein Land bietet eine ähnliche Fülle an Möglichkeiten, mit dem Mountainbike die Natur zu erleben. Es gibt Strecken, die reichen von den Höhen der Berge bis hinunter an die zerklüftete Küste. Eine wunderschöne Route über Wulai führt entlang des Tunghou, durch Wälder und Täler, vorbei an Wasserfällen und heißen Quellen. Eine Tour, die man nicht vergisst. Aber auch für den weniger geübten „Freizeit-Radler“ hat Taiwan viele wunderschöne gut ausgebaute Radwege zu bieten. Hochwertige Fahrräder können an vielen Orten ausgeliehen werden. Warum nicht den Sonne-Mond-See oder die Taroko-Schlucht mit dem Fahrrad erkunden?

Entspannung pur

Taiwan ist bekannt für seine mehr als einhundert heißen Quellen (und auch für seltene kalte Mineralquellen), die auf der ganzen Insel zu finden sind. Diese machen Taiwan zu einem der besten Orte der Erde, um ein gesundes und entspannendes Bad in erfrischendem Mineralwasser zu genießen – egal ob in durch Kohlensäure prickelnden Natriumkarbonatquellen, stark sauren Schwefelquellen oder etwa den ungewöhnlichen Schlammquellen von Guanziling. Zudem bietet das Land eine Vielzahl von Wellnessangeboten, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden. Jedes der taiwanesischen Spas ist einzigartig, da es die Ressourcen seiner jeweiligen Region einbezieht. Ferienorte befinden sich normalerweise an malerischen Orten: Im The Lalu Hotel am Sun Moon Lake kann man beispielsweise ein Spa inmitten der herrlichen Berg- und Seelandschaft genießen. Klub-Spas bieten im Allgemeinen größere Räume und mehr Angebote als in Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen, und auch in Hotel-Spas lassen sich dank unterschiedlicher Behandlungen, gehobener Küche und angenehmer Atmosphäre Energie und Geist wieder auffüllen.

