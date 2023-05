TENERIFFA: Spaß & Avantgarde

– ANZEIGE –

Aufregende Mode- und Designboutiquen, ökologisch nachhaltige Festivals, trendige Restaurants sowie ein vielfältiges Unterhaltungs- und Freizeit Angebot – die Kanareninsel Teneriffa überrascht immer wieder aufs Neue.

CULTURE & BUSINESS PRIDE

Dieses Festival sollte man nicht verpassen. Der Culture & Business Pride gilt als eine der 10 wichtigsten LGTBIQ- Veranstaltungen weltweit und hat die im Süden liegende Stadt Arona, und damit auch Teneriffa, in den letzten vier Jahren in den Mittelpunkt von Freiheit und Sichtbarkeit der Rechte von Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Bisexuellen, Queers und Intersexuellen gerückt. Es ist das erste internationale Festival seiner Art, das Technologie, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Unterhaltung zusammenbringt. Eine Woche lang haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an Konferenzen, Workshops und Networking-Events teilzunehmen. Damit verwandelt der Culture & Business Pride sonst für Strandurlaub stehende Teneriffa-Enklave Playa de las Americas in einen Treff- und Reflexionspunkt für einige der repräsentativsten Persönlichkeiten im Kampf und Ideen für sexuelle Vielfalt aus der ganzen Welt.

STRAND & MEER

Mit rauen Felsformationen, Steilklippen und grünen Wäldern ist Teneriffas Landschaft durchweg einzigartig. Aber vor allem die Strände sind hier unverwechselbar. Während der Sand vulkanischen Ursprungs im Norden schwarz, fein und seidig ist, hat er im Süden eine goldgelbe Farbe. Nicht nur das Salzwasser und die Meeresbrise, die den Strandbesuchern um die Nase weht, sind wohltuend und heilend für den Körper. Auch der Sand selbst wird gerne als natürliches Hautpeeling benutzt, das helfen kann Haut-, Gelenk und rheumatische Probleme zu lindern. Am Strand El Socorro im Norden der Insel können sich Badegäste zum Beispiel ganz entspannt zurücklehnen während sie den Surfern beim Wellen- reiten zuschauen. Von hier hat man aber auch einen wundervollen Blick auf die zerklüftete Silhouette des Nordens von Teneriffa. Der Strand ist sogar mit einer Blauen Flagge ausgezeichnet, sodass ein exzellenter Zustand des Wassers sowie die Qualität der Infrastruktur und Dienstleistungen gewährleistet ist. Ebenfalls eine Blaue Flagge besitzt der Playa del Duque, der sich unter Gästen, die sich nach Sonne und Entspannung sehnen, besonderer Beliebtheit erfreut. Der gräuliche Sandstrand liegt im Tourismusgebiet Costa Adeje und wird von einer Strandpromenade gesäumt, die mehr als acht Strände miteinander verbindet und zum Schlendern einlädt. Bei LGBTIQ-Urlaubern beliebt ist der im Süden Teneriffas gelegene Strand von La Tejita mit seinem FKK-Bereich. Hier findet man sowohl einen goldenen Sandstrand als auch felsige Abschnitte, die für mehr Privatheit sorgen. Im Norden lohnt ein Besuch der Strände El Bollullo und Los Patos.

PUERTO DE LA CRUZ STREET ART

Leere Wände von Häusern der Nachbarschaft mit Leben füllen. Das könnte das Motto von Puerto de la Cruz Street Art sein, dem originellen Kunstprojekt, das seit 2014 die Häuser im beliebten Viertel La Ranilla im Zentrum der Stadt mit Botschaften bemalt. In dem traditionellen Stadtteil, der ursprünglich von Seeleuten bewohnt wurde, stößt man nun überall auf Einschläge von faszinierender Modernität. Geschaffen von einigen der herausragendsten Künstler der nationalen und internationalen Szene, gilt das Viertel heute als eines der wichtigsten Freilichtmuseen der Welt. Hier wird der Besucher mit imposanten Werken konfrontiert, die alle eine Botschaft haben und die zum Nachdenken über verschiedene Themen anregt, die mal transzendental, mal traumhaft ist, aber auch Raum für profanere und komische Interpretationen lässt. So wie im Fall des französischen Künstlers OakOak, der zur Freude der Passanten Müllcontainer und Fußgängerüberwege bemalt hat. Die avantgardistische Kunsttour durch Puerto de la Cruz dauert etwa eineinhalb Stunden. Mit dem Mobiltelefon kann man die QR-Codes scannen, die sich auf Schildern neben den einzelnen Wandbildern befinden, um alle Informationen über das Werk und deren Urheber zu erhalten. Während der Tour gibt es immer wieder die (unwiderstehliche) Versuchung, eine Pause einzulegen. Während man das lebhafte Treiben in den Straßen des Viertels auf sich wirken lässt, kann man auch durch die kleinen Geschäfte, Cafés und Restaurants bummeln.

NACHTLEBEN

Im Süden Teneriffas laden Beach Clubs mit tranciger Musik, leckeren Cocktails und avantgardistischer Küche zum Be- such ein. Der Papagayo Beach Club in Playa de Las Américas ist sicher einer der berühmtesten doch im Le Club in Playa Fañabé an der Costa Adeje mit seinen Themenpartys, großen Strandbetten und erstklassigen Drinks ist einen Besuch wert. Eine ausgefallene Art der Abendunterhaltung findet man im GF Victoria Hotel. Die Scandal Dinner Show ist ein unkonventionelles Cabaret-Porgramm, in dem sich Musik, Tanz, Genuss und Sinnlichkeit zu einer einzigartiger Melange verbinden. Ziemlich dekadent geht es bei Wine & Sex zu, einer provokanten Show der Bodegas Monje in El Sauzal, in der sich alles um die Themen Gastronomie, Erotik, Artistik und Wein dreht.

