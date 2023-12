TENERIFFA: Top 10 Must-Sees & Must Does

– ANZEIGE –

Die Kanareninsel ist bekannt für ihre vielfältige Kultur, Natur und Kulinarik und unzähligen Stränden. Ob Karneval, Walbeobachtungen, Wassersport oder der Besuch in einem Michelin-Sterne-Restaurant: Teneriffa begeistert.

× Erweitern Foto: Turismo de Tenerife Teneriffa

Spektakuläre Natur

Auf Teneriffa gibt es insgesamt 43 Naturschutzgebiete, die mit rund 54 Prozent fast die Hälfte der Inselfläche ausmachen. Zu den bekanntesten zählt der von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärte Teide-Nationalpark, der mit dem 3.715 Meter hohen Pico de Teide die höchste Erhebung der Insel und gleichzeitig den höchsten Gipfel Spaniens bietet. Ebenfalls sehenswert sind der Landschaftspark Teno im Nordwesten Teneriffas sowie der Landschaftspark und Biosphärenreservat Anaga in der Nähe der Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife. In beiden sind die berühmten Lorbeerwälder zu finden – ein Relikt aus dem Tertiär, das Anaga Gebirge bietet zudem Riesenfarne. Spektakulär sind auch die steilen Klippen von Los Gigantes im Westen Teneriffas, die bis zu 600 Meter hoch aus dem Meer ragen.

Unendliche Freizeitmöglichkeiten

Spaß ist Teil der Insel-DNA: Lässige Beachclubs und Rooftop- Bars, abwechslungsreiche Shows und Festivals ziehen jedes Jahr zahlreiche Schaulustige an. Dazu kommt ein breit gefächertes Angebot für Outdoorfans: Angefangen bei Wassersportarten wie Kajakfahren, Windsurfen, Surfen oder Tauchen über Aktivitäten an Land wie Rad- und Wandertouren bis hin zum Gleitschirmfliegen – auf der größten Kanareninsel ist alles möglich!

× Erweitern Foto: Turismo de Tenerife Teneriffa

Den Karneval hautnah erleben

Es gibt keinen besseren Ort als die Straße, um den berühmten Karneval von Teneriffa zu erleben. Bei den Umzügen und Veranstaltungen unter freiem Himmel erlebt man eine ganz besondere Atmosphäre. Die Eröffnungsparade, der große Karnevalsumzug, das Begräbnis der Sardine und die in jeder Nacht stattfindenden Feiern bringen Menschen zusammen, die in ausgelassener Fröhlichkeit den Karneval genießen.

Ein erfrischender Sprung ins Wasser

Das ganzjährig milde Klima mit seiner wärmenden Sonne, der sanften Brise vom Atlantik und den vielfältigen Bademöglichkeiten verbinden sich auf Teneriffa zu einer perfekten Mischung, die Besuchende Jahr für Jahr von neuem begeistert. Dabei sind die Sandstrände so vielfältig wie die Insel selbst, denn es gibt sie in allen Farben und Schattierungen, von hell über golden bis hin zu schwarz, bedingt durch den vulkanischen Ursprung.

× Erweitern Foto: Turismo de Tenerife Teneriffa

Städte und Ortschaften voller Charme

In Santa Cruz können avantgardistische Gebäude bewundert werden, wie beispielsweise das Auditorium von Teneriffa, das Internationale Messe- und Kongresszentrum, beide von Santiago Calatrava, oder das TEA (Tenerife Espacio de las Artes), von Herzog und De Meuron. Im UNESCO Weltkulturerbe La Laguna stechen alte Villen und traditionelle Höfe heraus, die ebenso schön sind wie die historischen Zentren von La Orotava, Garachico oder Icod de los Vinos. Im Süden der Insel lässt sich das Magma Arte & Congresos bewundern, ein architektonisch einzigartiges, multifunktionelles Gebäude, das an vulkanische Formen und Lava erinnert.

Exquisite Küche

Teneriffas Gastronomie hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und eine kreative und ursprüngliche Küche hervorgebracht, in der traditionelle Rezepte wiederbelebt und neue Verfahren angewendet werden. Lokale Weine, deren Geschichte bis auf das 15. Jahrhundert zurückgeht, sind durch die Vielfalt der Rebsorten, das Klima der Insel und die Besonderheiten des vulkanischen Bodens einzigartig. Zudem haben fünf Restaurants auf der Insel insgesamt sieben Michelin-Sterne zu bieten, was die Qualität der Insel-Gastronomie verdeutlicht.

× Erweitern Foto: Turismo de Tenerife / Ritz Carlton Abama Hotel Teneriffa

Reiner und klarer Himmel

Der Himmel von Teneriffa gilt aufgrund seiner Sauberkeit und Klarheit als einer der besten für Sternenbeobachtungen. Das renommierte Kanarische Institut für Astrophysik hat seinen Sitz auf der Insel und verfügt über verschiedene Teleskope. Mehrere Anbieter haben organisierte Touren mit spezialisierten Führenden im Programm, sodass jeder den Nachthimmel Teneriffas bewundern kann.

Walbeobachtung – ein unglaubliches Erlebnis

In den Gewässern im Süden der Insel, etwa drei Meilen vor der Küste, ist es möglich, 365 Tage im Jahr zwischen Walen zu segeln. Teneriffa ist einer der besten Orte der Welt für Walbeobachtungen, denn hier gibt es eine ansässige Kolonie von Großen Tümmlern und etwa 400 Grindwalen. Wegen der verantwortungsvollen und nachhaltigen Beobachtung von Walen und Delfinen wurde der Meeresstreifen Teno-Rasca im Jahr 2021 als erstes Walschutzgebiet in Europa und als drittes weltweit ausgezeichnet.

× Erweitern Foto: Turismo de Tenerife / Francis Pérez Teneriffa

Eine Welt voller Traditionen

Die gastfreundlichen Tinerfeños laden mit ihren traditionellen Volksfesten von März bis September nicht nur zum Mitfeiern und typischem Essen mit Kartoffeln, Mojos und lokalem Wein ein, sondern sie geben auch Einblicke in ihre reiche Kultur und ihre Bräuche. Zahlreichen religiöse Volksfeste (Romerias) haben große Bedeutung für die Insel. Besonders in der Zeit um Ostern finden viele dieser Feste statt, zum Beispiel in der ehemaligen Hauptstadt La Laguna. Auch Fronleichnam und ein obligatorischer Halt in La Orotava, um die Blumenteppiche und den Sand des Teide zu bewundern, sind sehr zu empfehlen.

Ziel für Luxusreisende

Teneriffa verfügt über eine große Auswahl an modernen und hochklassigen 4- und 5-Sterne-Unterkünften sowie Boutique-Hotels mit optimaler Infrastruktur: Sie alle bieten exzellente Dienstleistungen, Restaurants mit speziellem Ambiente, Golfplätze, Wellnessanlagen und vieles mehr. Nach und nach hat auch das Shopping auf der Insel mehr an Bedeutung gewonnen, sodass sich Teneriffa als ideale Destination für Modebegeistere entpuppt. Nicht zu vergessen sind die fünf, mit insgesamt sieben Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants, die für kulinarische Erlebnisse der Extraklasse sorgen.

INFO

