THAILAND: Abenteuer & Sport

Jeder, der auf seiner Reise Herausforderungen und neue Erlebnisse sucht, ist in Thailand genau richtig: Eine riesige Auswahl an Outdoor-Aktivitäten in atemberaubender natürlicher Umgebung sowie zahlreiche Möglichkeiten zu Spaß und Unterhaltung machen Thailand zum ultimativen Reiseziel für Abenteurer und Entdecker!

RADFAHREN & MOUNTAINBIKE

Das Fahrrad ist für einen Thailandurlaub nicht nur eine umweltfreundliche Alternative, sondern ermöglicht eine viel intensivere Erfahrung als die üblichen Touren in motorisierten Gefährten. Egal ob man die weitläufigen Ruinen von Ayutthaya, Sukhothai und andere historische Stätten erkunden oder die wunderschöne Küstenstrecke zwischen Krabi und Phang-nga entlangradeln möchte, das Fahrrad ist ein ideales Transportmittel, um Thailands Kulturschätze und Naturschönheiten zu entdecken. Wer lieber etwas mehr Action mag, für den bietet eine Mountainbike-Tour im Norden Thailands die nötige Herausforderung. Vor allem die Bergregionen der nördlichen Provinzen Chiang Mai, Chiang Rai und Mae Hong Son eignen sich mit Nationalparks und unberührten Waldgebieten für eine abenteuerliche Fahrt.

KANU & KAJAK

An Popularität unter umweltbewussten Reisenden gewinnt das Kanufahren, das Abenteuer bietet und dabei die Umwelt nicht belastet. Unvergessliche Kanufahrten in nahe gelegenen Buchten und durch spektakuläre Landschaften wie riesige Höhlen, die man nur auf dem Wasserweg erreichen kann, gibt es vor allen Dingen in den Regionen um Phuket und Krabi. Auch die Similan Islands oder der Ang-Thong-Marinenationalpark nahe Koh Samui bieten eine atemberaubende Kulisse für eine Erkundungstour mit einem eigenen Paddelboot, bei der man die Natur viel intensiver erleben kann als gewöhnlich.

THAIBOXEN

Die traditionelle thailändische Kampfsportart „Muay Thai“ zählt zu den komplexesten und härtesten Kampfkünsten der Welt und ist gleichzeitig Teil der thailändischen Identität. In ihrem Ursprung ist die Sportart eng mit dem Buddhismus verbunden, denn bevor es entsprechende Schulen gab, lehrten Mönche in den Tempeln die Urform des Muay Thai und brachten ihren Schülern gleichzeitig religiöse Traditionen und Rituale bei. Ähnlich wie beim Kickboxen dürfen nicht nur Fäuste, sondern auch Füße, Arme und sogar Ellbogen und Knie im Kampf eingesetzt werden. Professionelle Kämpfer trainieren enorm intensiv und verfügen über außergewöhnliche Stärke und Fitness. Offizielle Muay-Thai-Kämpfe finden mehrmals pro Woche, beispielsweise in Bangkok, Chiang Mai, Phuket oder Koh Samui statt. Auch unter den Besuchern Thailands erfreut sich der Nationalsport großer Beliebtheit: Vielerorts gibt es zahlreiche Schulen und Camps, die Schnupperkurse, aber auch ganze Trainingsperioden über mehrere Wochen oder Monate anbieten.

TREKKING & WANDERN

Die bekanntesten Ausgangspunkte für eine Wandertour sind nordthailändische Provinzen wie Chiang Mai, Chiang Rai oder Mae Hong Son. Unberührter Regenwald und tropische Natur tragen ebenso zur Faszination einer Erkundungstour per pedes bei wie die vielen Dörfer, in denen Bergvölker noch nach jahrhundertealten Traditionen leben. Auch im Süden Thailands gibt es großartige Trekkingmöglichkeiten, beispielsweise im Khao-Sok-Nationalpark, einem Naturreservat mit Wasserfällen, Höhlen und einem großen Stausee, gesprenkelt mit über hundert Inseln. Auch Nationalparks wie Khao Yai im Zentrum des Landes oder Phu Kradung im Nordosten sind beliebte Ziele für Trekkingfans.

TAUCHEN

Mit über 2.500 Kilometer Küstenlinie am Golf von Thailand und an der Andamanensee sowie Hunderten von Inseln ist Thailand ein wahres Paradies für Taucher und Schnorchler. Das ganze Jahr über herrschen dafür ideale Bedingungen, denn bei konstanten 28 Grad Wassertemperatur können Taucher die Wunder der Natur am Meeresboden auch ohne Neoprenanzug genießen. Die hohe Wassertemperatur fördert ein reges Meeresleben wie auch das Wachstum von Korallenriffen. Im klaren, türkisblauen Wasser herrschen dazu oft Sichtweiten von bis zu 25 Metern – ein Vorteil, von dem auch Schnorchler profitieren. Wo zu welcher Zeit in Thailand die besten Bedingungen zum Tauchen und Schnorcheln bestehen, hängt von der geografischen Lage und den unterschiedlichen Klimabedingungen ab. Während Phuket und die Inseln an der Westküste zwischen Juni und Oktober teilweise vom Sommermonsun betroffen sind, ist es an der Ostküste, beispielsweise auf den Inseln Koh Samui und Koh Tao, trocken und klar. Der amerikanische LGBTIQ*-Tauchurlaub-Veranstalter Undersea Expeditions bietet über Silvester 2023/24 eine „Best of Thailand“-Tauchexpedition ab Phuket rund um die Similan- und Surin-Inseln sowie in der Bucht von Phang-nga mit den Phi-Phi-Inseln an.

