THAILAND: Grund zum Feiern

Seit vielen Jahrzehnten gilt Thailand als eines der fortschrittlichsten und LGBTIQ*-freundlichsten Länder Asiens. Jetzt unterstreicht das Königreich einmal mehr seine Vorreiterrolle: Mitte Juni stimmte der Senat mit großer Mehrheit für die Gleichstellung von LGBTIQ*-Ehen.

Das Land ist damit das erste in Südostasien und nach Taiwan und Nepal das dritte in ganz Asien, das diesen Schritt geht. Die meisten Thais leben nach den Regeln des Buddhismus oder respektieren diese. Kultur und Verhalten sind geprägt von diesem Glauben. Gastfreundschaft, Toleranz und Respekt gegenüber allen Menschen sind einige seiner Grundpfeiler. Ganz selbstverständlich gilt dies auch gegenüber LGBTIQ*-Reisenden. Auf die Frage, ob Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queer People in Thailand akzeptiert werden, hält man dort eine einfache und doch tiefgründige Antwort bereit: „Mai Pen Rai“, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „kein Problem“. Ein sorgloser Urlaub ist also garantiert – egal ob Kulturreise, Honeymoon, Strandaufenthalt oder Partytrip.

Ab September fliegt Condor erstmals seit der Pandemie wieder nach Thailand. Ab Frankfurt geht es viermal pro Woche nach Bangkok sowie dreimal wöchentlich nach Phuket. Zum Einsatz kommt ein A330neo mit neuer Kabine in Condors Business Class, Premium Economy Class und mit mehr Raumgefühl in der Economy Class.

