THAILAND: Offen für Neues

Kürzlich wurde Thailand laut der Studie “Visa Global Travel Intentions Study 2021” unter die Top 4 der attraktivsten Reiseziele der Welt gewählt. Die Umfrage, die Reisende aus 62 Ländern und ihr Feedback berücksichtigte, zeigte, dass sich vor allem Bangkok, Phuket, Chiang Mai und Hua Hin großer Beliebtheit erfreuen. Dabei spielen Aspekte wie Entspannung am Reiseort, die Vielfalt an Freizeitaktivitäten und unberührte Natur die größte Rolle für einen stressfreien Urlaub nach der Pandemie.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Aber nicht nur die berühmte Thai-Massage, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, sondern auch der Besuch eines buddhistischen Tempels, eines der zahlreichen Nationalparks oder die thailändische, gesunde Kulinarik tragen zu einem erholsamen und vielseitigen Urlaub bei.

Michelin-Sterne für Thailand

Apropos Kulinarik: Bereits zum sechsten Mal erscheint Ende 2022 eine Thailand-Ausgabe des renommierten MICHELIN Restaurantführers. Zu den bisher vertretenen Regionen Bangkok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Chiang Mai, Phuket und Phang-Nga kommt in diesem Jahr der Nordosten Thailands, der sogenannte Isan, hinzu. Klassische Garmethoden und vielfältige kulinarische Einflüsse aus alten Epochen und aus den Nachbarländern machen die Isan-Küche zu einer bemerkenswerten Erweiterung für den Gourmet Guide. Im Vergleich zur ersten Thailand-Ausgabe des MICHELIN Guide im Jahr 2018 hat sich die Zahl der insgesamt ausgewählten Restaurants von 126 auf 361 nahezu verdreifacht. Die Zahl der mit MICHELIN-Sternen ausgezeichneten Restaurants ist im gleichen Zeitraum von 17 auf 32 gestiegen.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Ausgezeichnete Hotels

Mit ausgezeichneten Restaurants können auch zahlreiche Häuser im gesamten Königreich dienen, so unter anderen die zehn thailändischen Hotels, die im Travel + Leisure's Magazin unter die "Top 500 Hotels of the Year" ernannt wurden. Diese prestigeträchtige Liste der beliebtesten Hotels weltweit umfasst Häuser in Bangkok und Chiang Mai sowie auf Phuket, Samui und Ko Lanta. Folgende zehn Hotels in Thailand überzeugen nicht nur in Sachen Kulinarik und Service, sondern auch in puncto Design und wurden in der Kategorie “Asien” ausgewählt: Amanpuri (Phuket), Anantara Chiang Mai Resort, Cape Fahn Hotel (Ko Samui), Capella Bangkok, Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River, Four Seasons Resort Chiang Mai, Mandarin Oriental Bangkok, The Peninsula Bangkok, Pimalai Resort & Spa (Ko Lanta) und The Sukhothai Bangkok.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Thailand

Erleichterte Einreise

Eine erleichterte Einreise macht eine Entdeckungsreise in Thailand wieder möglich: Seit dem 1. Mai 2022 ist die Einreise nach Thailand für vollständig Geimpfte wieder ohne verpflichtende Covid-Tests möglich. Es ist lediglich der Thailand Pass zu beantragen und eine Krankenversicherungspolice mit einer Mindestdeckung von 10.000 USD verpflichtend. Nicht oder nicht vollständig Geimpfte können ebenfalls problemlos einreisen, wenn sie einen negativen PCR-Test vor Abreise vorweisen können und diesen im Thailand Pass System hochladen. In diesem Fall gelten für sie die gleichen Regelungen wie für vollständig Geimpfte, ohne Testnachweis müssen sie sich nach Einreise für fünf Nächte in Quarantäne begeben.

Auch die Fluggesellschaften steigern die Frequenz touristischer Flüge, um diese positive Entwicklung zu nutzen und den Tourismus in Thailand weiter anzukurbeln.

Weitere Informationen zu den Einreiseregeln und Infos zu Thailand gibt es auf der Website des Thailändischen Fremdenverkehrsamts Frankfurt oder unter www.tatnews.org

Infos über Thailand als LGBTIQ*-freundliches Reiseziel findet man unter www.gothaibefree.com

Aktuelle Angebote für Reisen nach Thailand gibt es bei den folgenden LGBTIQ*-Reisespezialisten:

www.pinktours.de

www.diversitytours.de

www.kerle.reisen