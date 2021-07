PHUKET: Reif für die Insel

Sie gilt als eine der beliebtesten Urlaubsinseln Thailands. Phuket ist bekannt für Traumstrände, luxuriöse Resorts und eine lebendige LGBTIQ*-Szene. Doch darüber hinaus lässt sich hier neben viel Kultur auch die thailändische Küche von Streetfood bis zum Michelin-Sterne-Restaurant entdecken.

× Erweitern Foto: pixabay.com Phuket

Mit einer Vier-Säulen-Strategie zu den Schwerpunkten Sicherheit und Hygiene, Umweltverträglichkeit, außergewöhnliche Erlebnisse und Rendite bereitet sich Thailand auf die Erholung des Tourismus nach der Corona-Pandemie vor. Dabei zeichnet sich ab, dass viele Urlauber vor allem Erholung auf den zahlreichen Inseln mit ihren Stränden und großzügig gestalteten Hotelanlagen suchen werden. Auf der im Süden Thailands gelegenen Urlaubsinsel Phuket lässt sich der Strandurlaub zudem mit zahlreichen Aktivitäten verbinden, seien es Ausflüge in die Natur, zu faszinierenden Tempelanlagen oder in die Welt der Kulinarik.

LGBTIQ*-Szene

Zwar sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Phukets Community noch nicht abzusehen, dennoch wird die Insel vermutlich ihren Status als die in der LGBTIQ*-Community beliebteste Insel Thailands behaupten können. Dreh- und Angelpunkt ist der in Patong liegende „Paradise Complex“ mit seinen zahlreichen Bars und Klubs wie etwa dem Zag, der am Abend Dragshows vor dem auf der Straße sitzenden Publikum bietet.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Phuket Show im Paradise Complex

Strände

Der schwule Strand von Patong, nicht weit von den Bars und Klubs des „Paradise Complex“ entfernt, ist sicher der bekannteste Treffpunkt für LGBTIQ*-Urlauber. Trotz der vorhandenen Infrastruktur und der vielen Touristenattraktionen hat sich die Insel bis heute viele Orte bewahrt, an denen auch Ruhe suchende Touristen ihren Urlaub genießen können: Strände wie Nai Han und Nai Thon oder die Panwa-Bucht laden zum Sonnenbaden oder einfach nur Entspannen ein. Völlige Ruhe genießen Reisende an Phukets nördlichstem und gleichzeitig längstem Strand, dem Mai Khao Beach: Hier finden sich vor allem luxuriöse Resorts, deren Gäste die Erholung vom Trubel des Alltags genießen. Zu einem der schönsten Strände gehört Pansea Beach. In der ruhigen Bucht findet man kristallklares Wasser und eine tropische Landschaft.

× Erweitern Foto: gothaibefree.com Phuket

Massagen

Ob traditionelle Thai-Massage oder luxuriöse Spa-Behandlung – auf Phuket findet man überall die Möglichkeit, für ein paar Stunden die Seele baumeln zu lassen. Speziell auf das Thema Gesundheit und Wellness fokussierte Retreats bieten dabei mehrtägige Gesamtpakete inklusive Übernachtung, Vollpension, Massagen, Yoga- und Meditationskurse an. Das im Süden von Phuket gelegene Chivitr Retreat erstellt bei einem Aufenthalt ab fünf Nächten auch Diätpläne, Physiotherapiebehandlungen, Kochkurse sowie Thaibox- oder Tanzkurse an. Im Amatara Wellness Resort sorgen ebenfalls Detox- und Abnehmprogramme neben einem umfangreichen Massageangebot für ganzheitliche Erholung.

Kulinarik

Einer Urlaubsdestination wie Phuket ist es schwer, sich mit der kulinarischen Vielfalt Bangkoks zu vergleichen, doch in den letzten Jahren hat sich die Insel zu einem kleinen Paradies für Foodies entwickelt. Exzellentes Streetfood gibt es zum Beispiel bei Go Benz (163 Krabi Road, Phuket). Die vermutlich berühmteste Garküche Phukets serviert seit über 15 Jahren das Reisgericht Khao Tom Haeng mit knusprigen Schalotten und in Sojasoße mariniertem Schwein. Bei O Cha Rot (72/1 Yaowarat Road, Phuket) kann man bis 15 Uhr nachmittags eine exzellente Nudelsuppe probieren. Seit über dreißig Jahren gilt diese Garküche als Institution unter den Einwohnern der Stadt. Der Grund sind die als Einlage verwendeten Fleischbällchen, die auf der Zunge zergehen. Höchstes kulinarisches Niveau findet man im Restaurant des luxuriösen Trisara Resort. Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Pro setzt in seiner Küche auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit. Das Konzept von Chefkoch Jimmy Ophorst sorgte dafür, dass sein Restaurant als erstes in Thailand auch mit dem Michelin Green Star bedacht wurde. Die 2020 eingeführte Auszeichnung soll auf Aspekte wie den Umgang mit Ressourcen, Sozialverträglichkeit, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz aufmerksam machen.

× Erweitern Foto: prurestaurant.com Phuket Restaurant Pru

Natur

Im Inselinneren von Phuket erheben sich bewaldete Höhenzüge mit tropischen Dschungellandschaften und Wasserfällen, die zum Wandern oder Radfahren einladen. Auch der Sirinat-Nationalpark ist ein Eldorado für Naturliebhaber. Der neunzig Quadratkilometer große Park besteht hauptsächlich aus Kasuarinabäumen und Mangrovenwäldern, in denen viele seltene Vogelarten heimisch sind. Die langen, einsamen Sandstrände, die zum Nationalpark gehören, laden zum Verweilen und Entspannen ein oder zu einem Schnorchelausflug zu den vorgelagerten Korallenriffen, wo sich eine Vielzahl bunter Fische, Seeanemonen, Krabben und auch Meeresschildkröten tummelt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Phuket Altstadt von Phuket

Kultur

Im 19. Jahrhundert noch war Phuket hauptsächlich für sein hohes Zinnvorkommen und die verkehrsgünstige Lage direkt am Handelsweg zwischen Indien und China bekannt. Länder wie Frankreich, England, Portugal oder China trieben regen Handel mit den Insulanern. Die Altstadt von Phuket Town besticht durch ihre pittoresken Gebäude im sino-portugiesischen Stil und kleine chinesische Tempelanlagen. Der Wat Chalong ist die größte Tempelanlage der Insel und verfügt über einen wunderschönen Chedi mit typisch südthailändischen Einflüssen. In der Mitte der Insel Phuket thront der Big Buddha, ein 45 Meter hoher sitzender Buddha, von dessen Fuß man einen herrlichen Blick über die Insel und das Meer hat. Eine Idee vom Leben in Phuket in den 1930er-Jahren liefert ein Besuch von Baa Ar-Jor. Hier findet man eine Mischung aus Museum, Hotel und Restaurant, die alles daran setzt, die Besucher mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1936 zu nehmen. Eine ganz andere Kultur lernt man bei einem Ausflug zu der auf Nachhaltigkeit setzenden Intara Farm kennen. Die auf Floßen befindliche Fischfarm vor der Ostküste zwischen Laem Hin und Coconut Island gibt nicht nur Einblicke in den Farm-Alltag, sondern bietet zudem frisches Seafood in ihrem Restaurant.

INFO

www.thailandtourismus.de

www.gothaibefree.com

Hier geht es zum aktuellen LGBTIQ*-Reiseführer für Thailand