THAILAND: Neue LGBTIQ*-Broschüre

Mit einer neuen Broschüre für LGBTIQ*-Touristen informiert die Tourism Authority of Thailand (TAT) über die Vielfalt unterschiedlicher Regionen und zu verschiedenen Themenbereichen.

Neben „Strand & Wellness“ mit Tipps für Inseln wie Koh Samui, Phuket oder Koh Phayam, finden sich unter dem Bereich „Natur & Abenteuer“ Hinweise auf Nationalparks wie den Doi Ithanon bei Chiang Mai oder die Inselwelt von Ang Thong. Weitere Themenbereiche sind „Kunst & Kultur“, „Kulinarik“ sowie „Lifestyle & Shopping“. Natürlich kommen auch Tipps für Thailands abwechslungsreiche LGBTIQ*-Szene nicht zu kurz – etwa der auf Phuket, in Chiang Mai oder Pattaya. Der Hauptstadt Bangkok wird ein eigenes Kapitel gewidmet, inklusive Tipps für Bars und Partys für Schwule, Lesben und Queers. Die Broschüre „Open to the New Shades“ gibt es über das Thailändische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt sowie am Thailand-Stand der Internationalen Tourismusmesse ITB (4. bis 8. März, Halle 26b - Stand 221).

www.gothaibefree.com