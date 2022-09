TOP 6: Baden auf Island

Island ist bekannt für seine raue Landschaften, blauen Gletscher, brodelnden Vulkane und heißen Quellen. In letzteren lässt es sich nach einer Insel-Tour oder Wanderung herrlich entspannen. Die Auswahl reicht dabei von ultra-luxuriös bis zum einfachen Pool inmitten atemberaubender Natur. Unsere Tipps:

Sky Lagoon

2021 eröffnet, ist die Sky Lagoon die neueste Attraktion auf Island. Nur gute 10 Minuten vom Zentrum der Hauptstadt Reykjavik entfernt, lädt das stylische Thermalbad ein zum Relaxen und Kräfte tanken. Vom 70 Meter langen Infinity-Pool bietet sich ein atemberaubender Blick auf den Atlantik, an der Poolbar gibt es dazu das passende Gläschen Sekt. Für Abwechslung sorgt ein sieben Schritte umfassendes Spa-Ritual, das unter anderen aus einem Bad im eiskalten Tauchbecken, einem Besuch der mit Islands größtem Panoramafenster versehenen Sauna, einem Salzpeeling und dem Schwitzen in einem Dampfbad besteht. www.skylagoon.com

Reykjadalur

Das „rauchende Tal“ vor den Toren Reykjaviks ist ein beliebtes Wanderziel für Einheimische wie Touristen. Von einem Parkplatz am Rande der Stadt Hveragerði führt ein 3 Kilometer langer Wanderweg über einen Anstieg in das mit sattem Grün bedeckte Tal - vorbei an blubbernden Schlammtöpfen und heißen Quellen, denen man nicht zu nahe kommen sollte. Während in der Ferne ein Wasserfall eindrucksvoll in das Tal stürzt, kommt man dem eigentlich Ziel immer näher: Entlang eines kleinen Flusses findet sich ein hölzerner Steg, der zu etlichen Badestellen führt. Hier mischt sich heißes Wasser aus geothermischen Quellen mit kaltem Flusswasser, so dass sich eine angenehme Badetemperatur ergibt. Egal ob bei Regem, Schnee oder Sonnenschein - das Bad in der Wildnis von Reykjadalur ist immer ein Erlebnis.

Secret Lagoon

Sie ist der perfekte Abschluss nach einer Tour des Golden Circle, auf dem man Höhepunkte wie den „goldenen Wasserfalls“ Gullfoss, die Geysire des Thermalgebiets Haukadalur und den Nationalpark Þingvellir sieht. Im warmen Wasser der Secret Lagoon lässt es sich exzellent entspannen während es in direkter Nachbarschaft aus heißen Quellen brodelt und zischt. Island ältester Naturpool besteht neben einem Gebäude zum Umziehen und Duschen aus einem großen, von grünem Gras umgebenen Becken und bietet damit alles, was man für einen erholsamen Nachmittag braucht. https://secretlagoon.is

Krauma

2017 eröffnet, lockt das an Europas wasserreichster und heißester Quelle Deildartunguhver gelegene Bad nicht nur Designliebhaber an. Etwa 60 Autominuten nördlich von Reykjavik gelegen, bietet das Krauma seinen Besuchern eine Auswahl an insgesamt sechs verschiedenen Becken sowie Sauna und Dampfbad. Dank des ständigen Wasserflusses wird das Wasser ständig ersetzt und es sind keine chemischen Zusatzstoffe nötig, um die Becken sauber zu halten. Nach dem Bad lohnt sich ein Stopp im angeschlossenen Restaurant, das Platz für bis zu 70 Personen bietet und isländische Küche serviert. https://www.krauma.is/en

Blaue Lagune

Ein Besuch in Reykjavik wäre nicht komplett ohne einen Besuch der Blauen Lagune. Das etwa 40 Minuten vom Stadtzentrum entfernte Thermalbad gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen Islands. Seine blau-weiße Farbe erhält das 37 bis 42 Grad warme Salzwasser, das von einem naheliegenden Geothermalkraftwerk in einen 5.000 Quadratmeter großen See gepumpt wird, von im Wasser befindlichen Kieselalgen. Besonders luxuriös badet man in Spa des The Retreat Hotels, das neben einer eigenen privaten Lagune auch über Sauna, Ruheräume und ein exklusives Spa-Restaurant verfügt. Zudem ist hier die Anwendung von Silicat- und Algenprodukten bereits im Preis inbegriffen. Durch die Nähe zum internationalen Flughafen Keflavik ist das The Retreat at Blue Lagoon zudem eine ideale Übernachtungsmöglichkeit am An- oder Abreisetag. Für den Besuch der Lagune sollte man unbedingt rechtzeitig reservieren. www.bluelagoon.com

Mývatn

Die am See Mývatn gelegenen Naturbecken sind die Antwort Nordislands auf die Blaue Lagune. Am Rande des nur 100 Kilometer südlich der Polarkreises gelegenen Sees schimmert es das Wasser der Lagune ebenfalls milchig-blau und bietet grandiose Gelegenheiten für Fotos. Neben einem Bad im schwefelhaltigen Wasser der Lagune sorgt auch ein Dampfbad für Abwechslung. Etwa sechs Autostunden von Reykjavik entfernt, sind die Bäder vor allem für all jene einen Zwischenstopp wert, die den Norden der Insel erkunden wollen. https://myvatnnaturebaths.is

ANRREISE

Seit Juni 2021 fliegt die neue isländische Fluggesellschaft PLAY mit einem Airbus A321 Neo vier Mal wöchentlich von Berlin nach Reykjavik. Von dort bestehen zudem Anschlussflüge in die USA - etwa nach New York, Boston und Baltimore/Washington D.C. www.flyplay.com

HOTEL

Typisch nordisches Design prägt das nur wenige Minuten vom Zentrum Reykjaviks entfernte Storm Hotel. Die Zimmer verfügen über ein separates Badezimmer mit Dusche, kostenloses W-Lan und zum Teil über einen Balkon. Am Frühstücksbuffet gibt es eine gute Auswahl an Brot, Müsli, Joghurt, Saft, Wurst und Käse. www.keahotels.is

TIPP

Ob Flughafentransfer, Inselrundfahrten wie der „Golden Circle“ oder private Touren. Der Veranstalter BusTravel Iceland bietet zahlreiche Optionen für Ausflüge und Reisen auf Island. www.bustravel.is