TOP 6: Basel

Im Mai werden sich alle Augen der ESC-Fans auf Basel richten. Die im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich gelegene Stadt hat aber das ganze Jahr über etwas zu bieten.

Großes steht der mit der um die 170.000 Einwohnern eher kleinen Stadt Basel bevor: Vom 12. bis 17. Mai findet hier Dank des Sieges von Nemo im Jahr 2024 der Eurovision Song Contest (ESC) statt - das größte Musik-Event der Welt. Und auch wer keine Karten für die St. Jakobshalle bekommt, kann den ESC an vielen Orten in Basel miterleben - etwa in der Arena plus, dem größten Fußballstadion der Schweiz. Zudem gibt es ein großes Rahmenprogramm auf verschiedenen Straßen und Plätzen der Stadt. So wird es ein Eurovision Village im MesseQuartier Basel mit täglichen Live-Konzerten und Public Viewings geben. Auf dem Eurovision Square auf dem Barfüsserplatz in der Innenstadt treten bei freiem Eintritt lokale Künstlerinnen und Künstler auf - darunter am 12. Mai eine Reihe bekannter Dragqueens. Am 16. Mai feiert die Community dann in der Derrière Bar, die an dem Abend zur ESC Pride Bar umfunktioniert wird.

Der Eurovision Boulevard, der vom Bahnhof Basel SBB bis zum Badischen Bahnhof verläuft, verbindet die verschiedenen ESC-Schauplätze. Entlang des Weges, inklusive der «Riviera» am Kleinbasler Rheinufer, sorgen dekorative Elemente, Eyecatcher und interaktive Aktionen für ein einzigartiges ESC-Ambiente. So wird das Basler Savoir-Vivre für die Gäste aus ganz Europa sichtbar und erlebbar gemacht.

Die Steinenvorstadt verwandelt sich während des ESC in die Eurovision Street: Die beliebte Ausgehmeile wird durch Strassenmusik und auffällige Dekorationen ganz im Zeichen des ESC erstrahlen. Die lokalen Betriebe werden aktiv in die Planung einbezogen.

Doch auch jenseits des ESC ist Basel eine Reise wert. Wir stellen sechs Highlights vor, die man nicht verpassen sollte:

1. Altstadt

Die Basler Altstadt gehört zu den intaktesten und schönsten Europas. Die engen Gässchen und die versteckten Plätze mit über 200 Brunnen prägen sie genauso aus wie die vielen jahrhundertealten Gebäude und Blickfänge wie das Rathaus oder das Basler Münster. Gleich dahinter liegt die Pfalz, eine Terrasse mit fantastischer Aussicht über Kleinbasel, den Rhein bis zum Schwarzwald und den Vogesen. Weitere Sehenswürdigkeiten sind das Spalentor, der Marktplatz und das Alban-Quartier, das als kleines Venedig Basels bekannt ist. Zwischen dem 3. und 17. Mai findet zudem eine queere Stadtführung durch Basel auf Deutsch bzw. Englisch statt. www.basel.com

2. Rhein

In Basel herrscht ab Juni das Motto „Summer in the City“ und das bedeutet vor allen Dingen, das bunte Treiben am Rheinufer zu genießen. Einheimische wie auch Gäste zieht es in der warmen Jahreszeit an (und in) den Fluss. Hier stehen die sogenannten Buvetten, an denen es kleine Snacks und kühle Drinks zu kaufen gibt und hier findet man auch die traditionellen Badehäuser. Zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Locals gehört das Rheinschwimmen. Immer mit dabei: ein bunter Schwimmsack in der Form eines Fisches - den es auch in Regenbogenfarben gibt.

3. Fondation Beyeler

Das Museum in Riehen bei Basel ist international bekannt für seine hochkarätigen Ausstellungen, seine bedeutende Sammlung der klassischen Moderne und der Gegenwartskunst sowie sein ambitioniertes Veranstaltungsprogramm. Die Sammlung der Fondation Beyeler umfasst heute mehr als 400 Werke von 91 Künstlerinnen und Künstlern. Das von Renzo Piano entworfene Museumsgebäude ist idyllisch in einem Park mit altem Baumbestand und Seerosenteichen gelegen. Wer länger darin verweilen möchte, nimmt im Beyeler Restaurant im Park Platz. Die Lage inmitten eines Naherholungsgebietes mit Aussicht auf Kornfelder, weidende Kühe und Rebberge an den Ausläufern des Schwarzwaldes ist einzigartig. www.fondationbeyeler.ch

4. Zisch Bar

Die Kaserne Basel ist das größte Zentrum der Nordwestschweiz für die freie zeitgenössische Theater-, Tanz- und Performanceszene sowie für innovative Populärmusik. Hier befindet sich auch die beliebte Kabar. Jeden Dienstag wird die KaBar zur beliebten queeren ZischBar und lädt zum gemeinsamen Drink oder einfach zum Chillen ein. Im Sommer ist die Stimmung draußen auf der Terrasse einzigartig, im Winter ist’s drinnen gemütlich! Ein Teil des Abendumsatzes der ZischBar geht an die habs queer basel und unterstützt deren Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans Menschen, Intergeschlechtlichen, Asexuellen, Pansexuellen und Nonbinären. Der Pride in Basel findet übrigens am 28. Juni statt. www.kaserne-basel.ch

5. Vitra Design Museum

Das auf der deutschen Seite in Weil am Rhein gelegene Vitra Design Museum zählt zu den führenden Designmuseen weltweit. Es erforscht und vermittelt die Geschichte und Gegenwart des Designs und setzt diese in Beziehung zu Architektur, Kunst und Alltagskultur. Im Hauptgebäude von Frank Gehry präsentiert das Museum jährlich zwei große Wechselausstellungen. Begleitend dazu werden unterschiedliche Workshops und Führungen angeboten. Bis zum 18. Mai widmet sich die Ausstellung „Nike: Form Follows Motion“ der amerikanischen Kultmarke und ihren Weg vom kleinen Start-up hin zu einem globalen Phänomen, mit einem besonderen Fokus auf Nikes beeindruckende Designgeschichte. www.design-museum.de

6. Botanischer Garten

Er ist einer der ältesten botanischen Gärten der Welten liegt mitten im Herzen der Stadt Basel. Der Botanische Garten der Universität Basel wurde 1589 von Caspar Bauhin gegründet und befindet sich heute neben dem Spalentor in der Altstadt. In verschiedenen Schauhäusern und Freilandanlagen zeigt der Garten über 7’.00 verschiedene Pflanzenarten aus allen wichtigen Lebensräumen der Erde. www.botgarten.unibas.ch

