TOP 6: Las Palmas de Gran Canaria

×

Während der Süden mit dem berühmten Dünenstrand von Maspalomas und dem Yumbo Center eine Hochburg für LGBTIQ*-Urlauber ist, gerät Gran Canarias Hauptstadt Las Palmas oftmals ein wenig ins Abseits. Zu Unrecht …

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Las Palmas Casa Colón

Altstadt

Die Altstadt Vegueta von Las Palmas zeugt von einer bewegten Vergangenheit. Vom Dach der mächtigen Kathedrale bietet sich ein grandioser Blick über die Stadt. Rundherum laden enge und farbenfrohe Gassen zum Entdecken ein. Zu den Highlights gehört ein Besuch der Casa de Colón. Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Haus des ehemalige Gouverneurs diente Christoph Columbus vor seinem Aufbruch Richtung Nordamerika im Jahr 1492 als Quartier. Das prachtvolle Gebäude dient heute als Museum, das sich mit den Entdeckungseisen von Columbus beschäftigt und mit einigen Exponaten aus dessen Besitz aufwartet. www.casadecolon.com

Botanischer Garten

Der südwestlich von Las Palmas gelegene Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo liegt an einem Steilhang der Guiniguada-Schlucht, die mit ihren Wasserfällen, Felsenhöhlen und unterschiedlichen Höhenlagen ein idealer Standort für die Pflanzenwelt der kanarischen Inseln bietet. Neben vielen der etwa 500 nur auf den Kanaren wachsenden Pflanzenarten gibt es über 2.000 Arten von Kakteen und Sukkulenten, einen „versteckten Garten“ sowie einen Lobeerwald zu bewundern. www.jardincanario.org

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Las Palmas

Strand

Der Stadtstrand von Las Palmas hat eigentlich alles, was man sich wünscht. An der Playa de Las Canteras trifft ein goldgelber Sandstrand auf das von einem Riff geschützte Meer. Während sich am südlichen Ende nahe des architektonische interessanten Auditorio Alfredo Kraus die Surfer tummeln, kann man etwas nördlich unbeschwert schwimmen oder schnorcheln. Entlang der Strandpromenade findet man zahlreiche Cafés und Restaurants - darunter auch das in der lokalen LGBTIQ*-Szene beliebte La Bikina. www.facebook.com/labikinacantina

× Erweitern Foto: Fundación Martín Chirino Las Palmas

Fundación de arte y pensamiento Martín Chirino

Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter moderner Skulptur in Spanien. Der in Las Palmas geborene Künstler Martin Chirino ist bekannt für seine abstrakten Werke aus Eisen und Metall. Viele seiner Werke beziehen sich auf die in Fels gehauenen Inschriften der kanarischen Ureinwohner, den Guanchen sowie auf afrikanische Kunst. Besonders reizvoll ist das Zusammenspiel von Chirinos abstrakter Kunst und den mächtigen Mauer des Castillo de la Luz, in dem die Fundación de arte y pensamiento Martín Chirino die Werke des 2019 verstobenen Künstlers zeigt. Die Festung aus dem Ende des 16. Jahrhunderts wurde zum Schutz vor Piraten errichtet und wurde bis 2014 umfassend renoviert. www.fundacionmartinchirino.org

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Las Palmas

Calle Triana

Gesäumt von Gebäuden des Jugendstil gilt die Calle Triana als schönste Einkaufsstraße der Stadt. Als Verbindung zwischen der Altstadt Vegueta und dem Parque San Telmo lädt die Fußgängerzone zu einem ausgiebigen Bummel ein. Während man entlang der Straße Kaufhäuser und die Läden internationaler Ketten findet, stößt man in den Nebenstraßen auf gemütliche Cafés und edle Boutiquen. Einen Zwischenstopp wert ist das prächtige, 1844 eröffnete Gabinete Literario wert. Auf der Terrasse des Literaturhauses kann man entspannt einen Kaffee trinken oder stilvoll sein Mittag- oder Abendessen einnehmen. www.gabineteliterario.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Las Palmas

Naturpark Bandama

Etwa zehn Kilometer südlich von Las Palmas findet sich der über 500 Meter hohe Gipfel des Pico de Bandama, dessen Aussichtsplattform man leicht mit dem Auto erreicht. Von dort eröffnet sich der Blick in einen 170 Meter tief abfallenden Vulkankrater und auf die ihn umgebende kanarische Bergwelt. In der Nordwand der Caldera findet sich zudem ein ehemaliges Höhlendorf der kanarischen Ureinwohner.

INFO

www.grancanaria.com

www.spain.info

HINKOMMEN

Condor fliegt zum Teil mehrmals pro Woche ab Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Dresden, Bremen und Hamburg nonstop nach Las Palmas des Gran Canaria. Mit einer Flex Option ab 10 Euro erhalten Gäste auf allen Strecken flexiblere Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen. www.condor.com

× Erweitern Foto: barcelo.com Hotel Santa Catalina

HOTEL

Über 25 Millionen Euro ließ sich die spanische Barceló-Gruppe die Renovierung dieser historischen Ikone kosten. Ursprünglich 1890 eröffnet, waren im Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel Präsidenten, Könige und zahlreiche Prominente zu Gast. Das 2019 wiedereröffnete Hotel mit insgesamt 204 Zimmern und Suiten bietet neben einer exklusiven Dachterrasse mit Bar und Pool einen weiteren großzügigen Pool- und Spabereich. Besonders stolz ist das 5-Sterne Luxushotel auf das von den kanarischen Sternekoch-Brüdern Juan Carlos und Jonathan Pardon konzipierte Restaurant Poemas, das mit kreativen Menüs und exzellenter Weinbegleitung der derzeit angesagteste Gourmettempel der Stadt ist. www.barcelo.com

TIPP

Las Palmas de Gran Canaria ist Start- und Endpunkt der 11-tägigen Spartacus Cruise vom 8. bis 18. Februar 2022 mit Zielen wie Madeira, Lanzarote, Las Palmas und La Gomera. Gefahren wird mit dem besonders umweltfreundlichen Boutiqueschiff Vasco da Gama der Reederei Nicko Cruises. www.mcruise.de