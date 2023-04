TOP 6: Liverpool

Spätestens im Mai wird die englische Hafenmetropole Liverpool als Gastgeberin des Eurovision Song Contest im Zentrum des queeren Interesses stehen. Wir haben sechs Highlights zusammengetragen, die man bei einem Besuch - zu welcher Jahreszeit auch immer - nicht verpassen sollte.

Hafenviertel

Es ist das Aushängeschild der am Mersey River gelegenen Handelsmetrople. Im Hafenviertel treffen historische Bauten wie das Albert Dock und die imposanten, als „drei Grazien“ bezeichneten Hochhäuser Royal River Building, Cunard Building und Port of Liverpool Building auf futuristische Gebäude wie das Museum of Liverpool und die Liverpool Arena, in der im Mai der Eurovision Song Contest stattfinden wird. Neben zahlreichen Restaurants lockt das Hafenviertel mit einem Ableger der Tate Modern, der Walker Art Gallery, dem Sklavereimuseum, dem Merseyside Maritime Museum sowie der British Music Experience und The Beatles Story. Auch die berühmte Statue der Beatles ist vor dem Terminal der Mersey Ferries zu finden. Den beste Sicht auf die imposante Skyline hat man von der bunt bemalten Ausflugsfähre „Snowdrop“, die stündlich als River Explorer Cruise am Flussufer entlangfährt. Während des ESC gibt es auf dem Schiff ein Special mit vielen Hits. www.merseyferries.co.uk

The Beatles Story

Sie sind die berühmtesten Söhne der Stadt, auf deren Spuren man überall in Liverpool stößt. Sei es im Cavern Club, wo die Beatles zum ersten Mal auftraten, verewigt an Hauswänden oder in den zahlreichen Souvenirläden. Den besten Überblick über die Geschichte der vier Pilzköpfe erhält man in der im Albert Dock gelegenen The Beatles Story. Anhand zahlreicher Exponate und O-Tönen, die per Audio-Guide eingespielt werden, wird das Leben von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr von den Anfängen in Liverpool über die Hamburger Jahre und den internationalen Durchbruch bis zur Auflösung 1969. Ein eigener Raum ist ihrem schwulen Manager und „Erfinder“ Brian Epstein gewidmet, der 1967 an einer Medikamenten-Überdosis verstarb. Während des ESC gibt es Sonderveranstaltungen und kostenlose Konzerte im FAB4 Cafe. www.beatlesstory.com

Street Art im Baltic Triangle

Baltic Triangle

Das ehemalige Industriegebiet, nur etwa 15 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, hat sich in den letzten Jahren zum kreativen Hub der Stadt entwickelt. Hier findet man neben bunter Street Art zahlreiche Büros von Start-ups und damit verbunden coole Cafés, alternative Boutiquen und zahlreiche Bars. Die meisten davon gruppieren sich um das riesige Backsteingebäude der Cains Brewery. Hier lohnt es sich, dem Baltic Market einen Besuch abzustatten. In einer ehemaligen Lagerhalle haben sich kleine Stände angesiedelt, die Street Food von Pizza über Halloumi bis Dumplings und Thai-Currys anbieten. www.baltictriangle.co.uk

British Music Experience

Dass Liverpool und Großbritannien weit mehr zur internationalen Musikgeschichte beigetragen hat als die Beatles, will dieses im Cunard Building untergebrachte Museum zeigen. Ob Kostüme von David Bowie, originale Songtexte von Freddie Mercury oder Memorabilia von Bands wie den Rolling Stones, Oasis oder den Spicegirls - hier gibt es jede Menge zu sehen und zu hören. Einmal pro Stunde gibt es zudem einen Hologramm-Auftritt von Boy George. Das neueste Exponat der British Music Experience steht zudem ganz im Zeichen des ESC: Schick ausgeleuchtet funkelt der Glitzeranzug von Sam Ryder, dessen Song „Space Man“ beim ESC 2022 in Turin den zweiten Platz belegte auf einem Podest. www.britishmusicexperience.com

Bold Street

Shopping

Mit dem 2008 eröffneten Liverpool ONE, das direkt zwischen dem Hafenviertel und dem Stadtzentrum liegt, findet man in Liverpool das größte Freiluft-Einkaufszentrum Großbritanniens mit einer riesigen Auswahl an typisch britischen aber auch internationalen Marken. Über die Fußgängerzone der Lord Street gelangt man in die schmale aber geschäftige Bold Street. Hier kann man ausgiebig in zahlreichen Vintage Stores, Buchläden und kleinen Boutiquen nach kleinen Schätzen oder Mitbringseln stöbern und sich in einem der vielen Restaurants den Bauch vollschlagen.

Queere Szene

Liverpools Nachtleben ist eine echte Überraschung. Dank seines Rufs als Musikstadt treten in vielen Bars und Klubs ständig Bands und Sänger*innen auf, deren Klänge durch die Straßen und Gassen hallen. Gleich neben dem berühmtesten Ausgehviertel Cavern Quarter im Stadtzentrum, liegt auch das Herz von Liverpools queerer Szene. Im Pride Quarter rund um die Stanley Street finden sich traditionelle Pubs wie Liverpools älteste Gay Bar The Lisbon, campe Locations wie The Masquerade aber auch populäre Klubs wie OMG und The Navy Bar. Vor allem an den Wochenenden wird hier ausgiebig drinnen wie draußen ausgiebig gefeiert und Dank kurzer Wege kann man mühelos von Bar zu Bar wandern.

ANREISE

Zwar hat Liverpool einen eigenen Flughafen, allerdings bietet sich das gut eine Stunde mit dem Zug entfernte Manchester als bessere Alternative für Nonstop-Verbindungen nach Deutschland an. Neben Lufthansa ab München und Frankfurt fliegen unter anderen Eurowings ab Düsseldorf sowie easyJet ab Hamburg und Berlin. Vom Flughafen Manchester gibt es Direktverbindungen zum im Zentrum gelegenen Bahnhof Liverpool Lime Street.

ÜBERNACHTEN

Das Hope Street Hotel liegt auf der Sichtachse zwischen Liverpools beiden großen Kathedralen, die beide für sich absolut sehenswert sind. Nur wenige Gehminuten von der Bold Street entfernt, ist das in einem ehemaligen Möbellager aus dem Jahr 1869 beheimatete Boutique Hotel eine empfehlenswerte Alternative zu den Hotels bekannter Ketten und bietet geräumige Zimmern, ein typisches English Breakfast und ein ausgezeichnetes Spa, für dessen Nutzung allerdings ein Aufpreis verlangt wird. www.hopestreethotel.co.uk

TIPP

Wer mehrere Highlights erleben möchte und dabei Geld sparen will, ist mit dem Liverpool Pass gut bedient. Neben den Eintritten in The Beatles Story, die British Music Experience und die River Explorer Cruise sind auch der Besuch des ehemaligen Kinderheim Strawberry Field, eine Stadtrundfahrt mit einem Doppeldeckerbus sowie der Zugang zum The Liverpool FC Story Museum enthalten. www.liverpoolpass.co.uk