TOP 6: New York City von oben

Kaum eine andere Stadt bietet eine spektakulärere Skyline als New York. Und wo ließen sich die Häuserschluchten und glitzernden Fassaden besser betrachten, als von einer der zahlreichen, in schwindelerregender Höhe liegenden Aussichtsplattformen? Hier unserer Tipps:

Empire State Building

Der wohl berühmteste Wolkenkratzer Manhattans gilt als Klassiker unter den den Aussichtsplattformen und erstrahlt während des Gay Prides im Juni in den Farbe des Regenbogens. Mit seinen bis zur Antennenspitze reichenden 443 Metern war das 1931 eröffnete Empire State Building bis 1972 das höchste Gebäude der Welt. Ende 2019 wurde die komplett renovierte und um Ausstellungen und virtuellen Erlebnissen ergänzte „Observatory Experience“ komplett überarbeitet. Neben der traditionellen Außenterrasse im 86. Stock gibt es nun einen gläsernen Aufzug in den 102. Stock, der Dank bodentiefer Fenster einen 360-Grad-Blick auf New York bietet. www.esbnyc.com

The Edge

Die im Westen Manhattans gelegenen Hudson Yards sind quasi eine kleine Stadt für sich. Neben Hotels, Restaurants, einem Einkaufszentrum, einem Theater und der Skulptur „The Vessel“ hat im März 2020 im Super-Wolkenkratzer 30 Hudson Yards die auf 330 Metern Höhe gelegene Aussichtsplattform The Edge eröffnet. Mit einem dreieckigen Balkon, der sich bis zu 20 Meter über den Abgrund schiebt und dessen Boden zum Teil verglast ist, bietet The Edge das wohl spektakulärste Außenerlebnis über den Dächern New Yorks. Doch es geht noch wilder: Beim sogenannten „City Climb“ können ganz Mutige noch ein paar Stockwerke höher und sich in Klettergeschirr von der Fassade in den Wind hängen. www.edgenyc.com

SUMMIT

Mit einer besonderen Aktion zum New York City Pride überraschte das im Oktober 2021 im Wolkenkratzer One Vanderbilt gelegene Aussichtsdeck Summit seine Gäste. Nicht nur die Tunnel des Wartebereichs und die Aufzüge erstrahlten in Regenbogenfarben - auch die Kunstinstallation Affinity, in der normalerweise silberfarbige Ballons zwischen den Besuchern schweben, wurde entsprechend angepasst. Auf 300 Metern Höhe verschwimmen im Summit Dank der interaktiven Installationen von Kenzo Digital die Grenzen zwischen Kunst und Realität, zwischen Horizont und Abgrund. Dank völlig verspiegelter Wände und Böden scheint sich die durch Fensterscheiben sichtbare Skyline der Stadt unendlich zu vervielfältigen, an der Fassade hängende Glaskabinen sorgen nicht nur für Gänsehaut sondern bieten auch großartige Fotomotive. www.summitov.com

One World Observatory

Vor allem die Perspektive von Downtown auf Midtown Manhattan machen das im „Freedom Tower“ gelegene Aussichtsdeck zu etwas Besonderem. Vom mit 541 Metern höchsten Gebäude der USA, dessen Aussichts-Etagen 2015 eröffnet wurde, bietet sich ein fantastischer Rundblick über New York von knapp 400 Metern Höhe. Als besonderes Highlight gilt das Restaurant im 101. Stock, dessen Besuch sich besonders während des Sonnenuntergangs lohnt. www.oneworldobservatory.com

Top of the Rock

Das Rockefeller Center im Zentrum Manhattans gehört mit seinen 20 Bauten zu den Wahrzeichen New Yorks und ist unter anderem bekannt für seinen riesigen Weihnachtsbaum, dem größten der USA. Die Aussichtsplattformen (Innen und Außen) von Top of the Rock befinden sich an der 30 Rockefeller Plaza in 260 Metern Höhe und bieten ebenfalls einen 360-Grad-Blick über die Skyline des Big Apple. www.rockefellercenter.com

× Erweitern Foto: Gemeinfrei Freiheitsstatue

Freiheitsstatue

Der Blick aus der Krone der Freiheitsstatue ist vielleicht nicht der spektakulärste, dafür wahrscheinlich der emotionalste. Für fast 12 Millionen Einwanderer war die 1886 eingeweihte Statue mit ihrer Gesamthöhe von knapp 93 Metern das Symbol für Freiheit schlechthin. Nach Schließung des Zugangs zur Krone im Zuge der Corona-Pandemie sind Tickets seit Oktober 2022 wieder buchbar - allerdings sind diese oft lange im Voraus ausgebucht. Insgesamt 215 Stufen führen im Inneren der Statue hinauf in den Kopf. Von dort öffnet sich der Blick auf Downtown Manhattan mit dem One World Trade Center. www.nps.gov/stli/

