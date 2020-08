TOP 6: Reykjavik

Wer Island besucht, kommt an der Hauptstadt Reykjavik nicht vorbei. Zwar ist die lokale LGBTIQ*-Szene klein, dafür sind die Regenbogenfarben der Community überall im Stadtzentrum präsent. Unsere Highlights …

LGBT-Stadttour

Wer sich einen ersten Eindruck über die Reykjavik verschaffen möchte, kann dies mit einer geführten LGBT-Stadttour tun. Die Geschichte der Stadt wird hierbei ebenso berücksichtigt wie die Situation der lokalen Community und natürlich kommen auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt wie etwa das Konferenzzentrum Harpa nicht zu kurz. Der Reiseveranstalter Pink Iceland hat sein Büro mitten in der Stadt und bietet neben der Stadtführung auch komplette Reiseprogramme durch Island an. Jeweils im Februar (Rainbow Reykjavik - Winter Pride) und zum Pride im August werden zudem internationale Gruppenreisen angeboten. www.pinkiceland.is

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Reykjavik Konferenzzentrum Harpa

Isländisches Phallusmuseum

Es ist gehört sicher zu den kuriosesten Museen der Welt. Erst im Juni 2020 hat das 1997 gegründete Museum neue Räume in Reykjaviks Innenstadt bezogen und präsentiert dort die weltweit größte Sammlung von Penissen. Ob von Maus, Robbe, Giraffe oder Wal - hier geben 280 große und kleine Exemplare des männlichen Geschlechtsorgans einen Eindruck vom Einfallsreichtum der Natur. Seit 2011 hat das Museum auch einen menschlichen Penis in der Sammlung, sucht aber nach weiteren Spendern. Na wie wär’s? www.phallus.is

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Reykjavik

Hallgrímskirkja

Die in Reykjaviks Zentrum stehende Hallgrímskirkja ist das wohl sichtbarste Wahrzeichen der Stadt. Die evangelisch-lutherische Pfarrkirche ist das größte Kirchengebäude Islands und das zweithöchste Gebäude des Landes. Bei schönem Wetter hat man vom Turm einen tollen Blick auf die Stadt. Besonders fotogen präsentiert sich die Kirche von der dauerhaft in Regenbogenfarben bemalten Straße Skólavörðustígur aus. Während des Prides im August wird hier auch ein Gottesdienst für die Community gefeiert.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Reykjavik

Art Museum

Auf insgesamt drei Gebäuden in der Stadt verteilt, zeigt das Reykjavik Art Museum isländische Kunst aus verschiedenen Epochen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Ausstellungen zeitgenössischer Werke der dynamischen und progressiven isländischen Kunstszene sowie auf international renommierten Künstlern. So ist im eindrucksvollen Hafnarhús noch bis 3. Januar 2021 eine große Werkschau des schwulen Künstlerduos Gilbert & George zu sehen. www.artmuseum.is

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Reykjavik

Reykjavik Pride

Er ist die größte öffentliche Veranstaltung des Landes, bei der bis zu einem drittel der ganzen Nation in Reykjavik gemeinsam mit der LGBTIQ*-Community feiert. Der seit 1999 stattfindende Pride lockt inzwischen bis zu 100.000 Besucher an, die sich die jeweils im August stattfindende Parade durch die mit Regenbogenfahnen geschmückte Innenstadt ansehen. Der Reykjavik Pride gibt sich dabei besonders unkommerziell - großen Unternehmen ist die Teilnahme an der Parade untersagt. Während sich die heterosexuellen Besucher nach der Parade wieder verabschieden, feiert die Community am Abend auf Partys weiter, etwa in Reykjaviks einziger queeren Bar Kiki. Nach einer kurzfristigen Absage des Prides 2020 finden zahlreiche geplante kulturelle Veranstaltungen und Diskussionen zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr statt, die nächste Parade gibt es dann im Sommer 2021. www.hinsegindagar.is/en/

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Reykjavik Kiki Queer Bar

Blaue Lagune

Ein Besuch in Reykjavik wäre nicht komplett ohne einen Besuch der Blauen Lagune. Das etwa 40 Minuten vom Stadtzentrum entfernte Thermalbad gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen Islands. Seine blau-weiße Farbe erhält das 37 bis 42 Grad warme Salzwasser, das von einem naheliegenden Geothermalkraftwerk in einen 5.000 Quadratmeter großen See gepumpt wird, von im Wasser befindlichen Kieselalgen. Besonders luxuriös badet man in Spa des The Retreat Hotels, das neben einer eigenen privaten Lagune auch über Sauna, Ruheräume und ein exklusives Spa-Restaurant verfügt. Zudem ist hier die Anwendung von Silicat- und Algenprodukten bereits im Preis inbegriffen. Durch die Nähe zum internationalen Flughafen Keflavik ist das The Retreat at Blue Lagoon zudem eine ideale Übernachtungsmöglichkeit am An- oder Abreisetag. Für den Besuch der Lagune sollte man unbedingt rechtzeitig reservieren. www.bluelagoon.com

× Erweitern Foto: Pink Iceland Pink Iceland Blue Lagoon Island

INFO

www.visitreykjavik.is

HINKOMMEN

Icelandair fliegt mehrmals wöchentlich ab Frankfurt, München, Hamburg und Berlin nach Reykjavik. Aktuell lockt die Fluggesellschaft immer wieder mit attraktiven Angeboten - etwa in der komfortablen Saga Klasse. www.icelandair.com

× Erweitern Foto: icelandair.com Icelanair

ÜBERNACHTEN

Cool und zentral gelegen: das Canopy by Hilton Reykjavik City Center ist ein perfekter Ausgangspunkt zur Erkundung der Stadt. Das Hotel erstreckt sich über insgesamt sechs Gebäude und bietet jede Menge Platz in öffentlichen Bereichen. Neben einer großen Dachterrasse bietet das Hotel einen gut ausgestatteten Fitnessraum sowie ein ausgiebiges Frühstücksangebot. Zur Philosophie des Hotels gehört es, sich beim Design von der jeweiligen Stadt inspirieren zu lassen. Im Falle von Reykjavik gehört dazu ein Foto lokaler LGBTIQ*-Aktivisten, das diese beim Malen der Regenbogenstraße vor der Hallgrímskirkja zeigt und in allen Zimmern zu finden ist. www.hiltonhotels.de

× Erweitern Foto: hiltonhotels.com Canopy Hilton Reykjavik

TIPP

Mit der Reykjavik City Card können Besucher gleich mehrere Vorteile nutzen. Die Karte, die es für einen Zeitraum von 24, 48 oder 72 Stunden gibt beinhaltet freien Eintritt in zahlreiche Museen wie etwa dem Art Museum, dem Reykjavik City Museum oder dem Isländischen Nationalmuseum. Darüber hinaus sind Fahrten mit den Stadtbussen ebenso kostenlos wie der Eintritt in die städtischen Thermalbäder. Ermäßigungen gibt es unter anderen beim Phallus Museum, dem Aurora Nordlicht Zentrum sowie bei einigen Restaurants wie etwa der Fish Company. www.visitreykjavik.is/reykjavik-city-card