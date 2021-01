TOP 6: Salzburger Land

Ob die Kulturmetropole Salzburg, der Wolfgangsee oder die imposante Bergkulisse des Nationalparks Hohe Tauern: Im Salzburger Land liegen abwechslungsreiche Landschaften und spannende Sehenswürdigkeiten eng beieinander.

× Erweitern Foto: Salzburger Land Tourismus / Denis Cebulec Salzburger Land Gamskarkogel

Großarltal

Bekannt als das Tal der Almen, lädt das Großarltal zu ausgedehnten Wanderungen und Entdeckungsreisen ein. Hier findet sich mit der 300 Meter tiefen Liechtensteinklamm nicht nur eine der längsten und spektakulärsten Schluchten der Alpen, sondern auch rund vierzig bewirtschaftete Almen, die dazu einladen, kulinarisch entdeckt zu werden. Eine beliebte Tour ist die Besteigung des knapp 2.500 Meter hohen Gamskarkogels vom Bergsteigerdorf Hüttschlag aus. Auf dem Gipfel des höchsten Grasbergs Europas kann man in der dort stehenden Hütte auch übernachten und so den beeindruckenden Sonnenauf- bzw. -untergang genießen. www.grossarltal.info

× Erweitern Foto: pixabay.com Salzburger Land Krimmler Wasserfälle

Krimmler Wasserfälle

Sie gehören zu Europas größten Wasserfällen. Mit einer gesamten Fallhöhe von 380 Metern zählen die Krimmler Wasserfälle zu den eindrucksvollsten Naturschauspielen, die der Alpenraum zu bieten hat. Über den vier Kilometer langen Wasserfallweg erreicht man zahlreiche Aussichtspunkte und schließlich den obersten Rand. Die Wasserfälle sind Teil des über 1.800 Quadratkilometer großen Nationalparks Hohe Tauern mit seinen weitläufigen Gletscherfeldern, imposanten Tälern und ausgedehnten Wäldern. www.nationalpark.at

× Erweitern Foto: Salzburger Land Tourismus / Paul Deutler Salzburger Land Wolfgangsee

Wolfgangsee

Spätestens seit Ralph Benatzkys Singspiel „Im weißen Rößl“ weiß man, das man im Salzkammergut gut lustig sein kann. Ein oder zwei Glaserl Wein auf der Terrasse des legendären Hauses wäre da schon mal ein guter Anfang. Das Romantikhotel bietet heutzutage als Extras einen im See schwimmenden Whirlpool und ein beheiztes Seebad. Rund um den See sorgen Schafberg, Zwölferhorn und Postalm für eine stimmungsvolle Bergkulisse und laden dazu ein, erwandert zu werden. www.wolfgangsee.salzkammergut.at

× Erweitern Foto: Salzburger Land Tourismus Salzburger Land Großglockner Hochalpenstraße

Großglockner Hochalpenstraße

Eine Straße wie ein Monument, die nicht umsonst zu den schönsten Panoramastraßen Europas zählt. Wer in der Region Großglockner-Zellersee im Salzburger Land zu einer Fahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße aufbricht, macht sich auf eine Reise durch die Klima- und Vegetationszonen bis zur Arktis: von immergrünen Nadelwäldern über die Bergtundra mit alpinen Matten und Heiden bis hin zur Flechtentundra und dem Gletscher. Höhepunkt der Ausflugsfahrt ist die 2.396 Meter hoch gelegene Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Fuße des Großglockners, die nach Kaiser Franz Josef benannt ist. Hier auf Kärntner Seite befindet sich auch die acht Kilometer lange Pasterze, der längste Gletscher der Ostalpen, und mit etwas Glück kann man neben zahlreichen Murmeltieren auch den ein oder anderen Steinbock beobachten. www.grossglockner.at

× Erweitern Foto: Tourismus Salzburg Salzburg Pärchen an der Salzach. Im Hintergrund die Altstadt von Salzburg.

Salzburg

Die malerische Altstadt, die barocke Architektur und Mozart-Geschichte machen Salzburg zu einer einmaligen Kulisse für einen Kulturtrip nach Österreich. Wer auf den Straßen und Plätzen, in den Parks sowie in den Cafés und Bars genauer hinschaut, entdeckt durchaus schwules Leben in der 150.000 Einwohner zählenden Stadt. Ob im Café Mozartwinkel mit seinen nach eigenem Bekunden „besten Nussschnecken der Welt“ oder auf der einen Traumblick garantierenden Dachterrasse des Adults-only-Hotels Stein auf der gegenüberliegenden Salzach-Seite: Die Community ist überall zu finden. www.salzburg.info/gay

× Erweitern Foto: eisriesenwelt.at Salzburger Land

Eisriesenwelt

Mit einer Gesamtlänge von 42 Kilometern gilt die Eisriesenwelt als größte Eishöhle der Erde. 1879 vom Salzburger Naturforscher Anton von Posselt-Czorich entdeckt, entwickelte sich das etwa fünfzig Kilometer von Salzburg entfernte Höhlensystem ab den 1920er-Jahren zu einer beliebten Touristenattraktion. In Vor-Corona-Zeiten kamen an die 150.000 Besucher während der Sommermonate in die Eisriesenwelt, um deren bizarre Eisformationen zu bestaunen. Hier kommt echtes Frozen-Feeling auf. Vor allem bei schlechtem Wetter ist die Höhle eine spannende Alternative zu einer Wanderung. www.eisriesenwelt.at

