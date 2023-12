TOP 6: West Hollywood

Sie ist der LGBTIQ*-Hotspot von Los Angeles: Die am Rande der Hollywood Hills gelegene Stadt ist zwar nur knapp 5 Quadratkilometer groß aber dennoch das Epizentrum von Nachtleben, Mode und Kunst.

× Erweitern Foto: visitwesthollywood.com / Saint Peter John West Hollywood

Santa Monica Boulevard

Als Teil der legendären Route 66, die am Santa Monica Pier nur wenige Kilometers westlich von West Hollywood (WeHo) endet, ist der Santa Monica Boulevard die historische Lebensader der Stadt und zugleich das Zentrum der queeren Szene. Hier reihen sich dutzende Bars, Restaurants und Boutiquen aneinander. Zu den Highlights gehören dabei Micky’s, Rocco’s, Hamburger Mary’s und - als absoluter Klassiker - The Abbey. Ob Dragshow, Gogo-Tänzer oder Happy Hour - hier lohnt ein ausgedehntes Bar-Hopping bis zur Sperrstunde um 2 Uhr morgens. Anfang Juni findet entlang der Santa Monica Boulevards der WeHo Pride statt. Neben einer Parade gibt es zahlreiche Info- und Verkaufsstände sowie mehrer Bühnen mit DJs und Live-Auftritten. www.wehopride.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl West Hollywood Teilnehmer des WeHo Pride

Shoppen

West Hollywood hat den Ruf, eine Destination für innovative Mode und Design zu sein. Und mit der jüngsten Übernahme der High-Fashion-Laufstege durch die Streetwear haben sich die Einzelhändler rund um den Globus schnell angepasst. Die Läden in West Hollywood haben sich an der Spitze dieses branchenweiten Wandels positioniert und bieten ihren Kunden nicht nur topaktuelle Produkte, sondern auch eine Reihe von Erlebnissen, die den Geist der Streetwear-Bewegung verkörpern. Das Pacific Design Center an der Melrose Avenue dagegen ist der Mittelpunkt des Design Districts, einem luxuriösen Einkaufsviertel mit mehr als 200 Geschäften, Galerien und Restaurants. Und auch der berühmte Rodeo Drive mit seinen Luxus-Boutiquen liegt nur einen Steinwurf von WeHo entfernt.

× Erweitern Foto: pixabay.com West Hollywood

Outdoor

Rund um West Hollywood finden sich jede Menge Möglichkeiten, die Sonne Kaliforniens im Freien zu erleben. Das in schwulem Besitz befindliche Unternehmen Bikes & Hikes bietet mit seiner Radtour „LA in a Day“ Touristen die Möglichkeit, WeHo, Beverly Hills, Santa Monica und den berühmten Venice Beach zu erkunden. Oder man wandert hinauf zum ikonischen Hollywood-Schild, das 2023 seinen 100. Geburtstag feiert. Und auch wer am Strand entspannen will, kommt auf seine Kosten. Je nach Verkehrslage erreicht man den schwulen Will Rogers State Beach mit dem Auto in 30 Minuten. www.bikesandhikesla.com

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl West Hollywood Star Wars

Academy Museum of Motion Pictures

Das 2021 eröffnete Museum liegt nur wenige Minuten von West Hollywood entfernt und ist für Film-Fans ein absolutes muss. Die Ausstellung erstreckt sich über mehrere Etagen und wird immer wieder durch neue Exponate ergänzt. Neben einer beeindruckenden Sammlung von Oscar-Statuen widmet sich das Museum anhand von Videos und Ausstellungsstücken allen künstlerischen Bereichen des Films, darunter Regie, Schnitt, Ton, Kostüm, Maske, Set-Design und natürlich den Schauspielerinnen und Schauspielern. Von der Aussichtsterrasse des von Renzo Piano entworfenen Gebäudes gleitet der Blick vom Hollywood-Schild über den Sunset Boulevard bis nach West Hollywood. www.academymuseum.org

Hammer Museum

Nicht weit von West Hollywood entfernt, lockt das Hammer Museum Liebhaber von zeitgenössischer Kunst. 1990 vom Öl-Industriellen Armand Hammer gegründet, war das Museum zunächst Heimat von dessen Privatsammlung mit Werken aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Inzwischen gilt das Museum Dank neuer Ausstellungsräume zu einer der spannendsten Orte für moderne Kunst und neue Medien. Zwischen 2018 und 2022 wurde das Museum renoviert und um weitere Räume ergänzt. www.hammer.ucla.edu

× Erweitern Foto: pixabay.com Universal Studios

Universal Studios

Ein Besuch in Hollywood wäre nicht komplett ohne einen Besuch der Universal Studios. Der Freizeitpark bietet neben der klassischen Studio-Tour jede Menge Achterbahnen und aufregende Attraktionen wie die Harry-Potter-Welt, King Kong 360 3-D oder die neue Super Nintendo World mit „Mario Kart.“ Zum Pride im Juni veranstalten die Universal Studios Hollywood zudem ein eigenes Pride Event mit einer nächtlichen Party im Park. www.universalstudioshollywood.com

INFO

www.visitwesthollywood.com

www.discoverlosangeles.com

ANREISE

Air France fliegt täglich von acht deutschen Städten (darunter Berlin, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart und Düsseldorf) über ihr Drehkreuz Paris nach Los Angeles. www.airfrance.de

× Erweitern Foto: ramadaweho.com Ramada WeHo

HOTEL

Zentraler geht’s nicht. Das Ramada Plaza West Hollywood Hotel and Suites liegt im Herzen der LGBTIQ*-Szene am Santa Monica Boulevard und nur wenige Meter von Bars wie The Abbey, Mickey’s oder Rocco’s entfernt. Einst stand hier das legendäre Tropicana Motel mit seinem schwarz gefliesten Swimmingpool, wo Stars wie Jim Morrison, Tom Waits, Blondie, Janis Joplin, Bruce Springsteen oder die Beach Boys wohnten und feierten. Heute kann man in dem Hotel zum Beispiel in einer „Spiral Loft Suite“ wohnen, in der eine Wendeltreppe das Wohn- mit dem Schlafzimmer verbindet. Zu Events wie dem WeHo Pride oder an Halloween ist das Hotel fast ausschließlich von queeren Gästen gebucht. www.ramadaweho.com