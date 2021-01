TOP 6: Zermatt

Die Schweiz von ihrer besten Seite. Das im Schatten des Matterhorns gelegene Bergdorf Zermatt verspricht zur jeder Jahreszeit einen erholsamen Urlaub in den Alpen.

Wintersport

Umrahmt von 38 Viertausendern ist im höchsten Skigebiet Europas Schneesicherheit garantiert. Insgesamt 360 Pistenkilometer und 54 Liftanlagen mit internationaler Verbindung nach Italien sorgen für jede Menge Abwechslung, bei der jeder Ski- und Snowboardfahrer, ob Anfänger oder Könner, auf seine Kosten kommt. Zu den Highlights gehört die längste präparierte Skipiste der Welt, die vom Klein Matterhorn auf 3820 Metern Höhe je nach Route 15 bis 25 Kilometer hinab nach Zermatt führt und ganz ohne Skiwege auskommt. Dank zahlreicher Winter- und Schneeschuhwanderwege rund um das Matterhorn kommen aber auch Nicht-Skifahrer auf ihre Kosten. Zudem sorgt Europas höchste gelegene Schlittelpiste unterhalb der Gornergrats und vor der einzigartigen Kulisse des Matterhorns für jede Menge Winterspaß. Dank der Gletscher stehen Wintersportlern auch im Sommer insgesamt 21 Pistenkilometer zur Verfügung. www.zermatt.ch/skifahren

Helikopterrundflug

Mit 170 km/h über das Matterhorn. Ein Rundflug mit dem Helikopter gehört sicher zu den beeindruckendsten Aktivitäten, die man in Zermatt unternehmen kann. Vom Heliport in Zermatt geht es hinauf in die Berg- und Gletscherwelt der Walliser Alpen mit Blick auf den Theodulgetscher, den Gornergrat, das Monte-Rosa-Massiv, die Dufourspitze sowie den Mont Blanc. Höhepunkt ist die Umrundung des 4478 Meter hohen Matterhorns mit seinem schneebedecktem Gipfel - ein unvergessliches Erlebnis. www.air-zermatt.ch

Matterhorn Museum - Zermatlantis

Es ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Bei dem Besuch dieses Museums taucht man ein in die Bergwelt vergangen Jahrhunderte und bekommt einen Eindruck, wie das Leben in Zermatt vor 150 Jahren aussah. Vor allem das Drama um die Erstbesteigung des Matterhorns im Jahr 1865, bei dem vier von sieben Bergsteigern ums Leben kamen, zieht zahlreiche Besucher in seinen Bann. Neben dem gerissenen Seil, an dem die alpinen Abenteurer in die Tiefe stürzten, sind auch Teile deren Ausrüstung und Kleidung zu sehen. www.zermatt.ch/museum

Matterhorn glacier paradise

Mit 3.883 Metern ist sie die höchst gelegene Bergstation Europas. Wer sich von Zermatt aus hinauf in das auf dem Klein Matterhorn gelegene Matterhorn glacier paradise begibt, erlebt eine Panoramafahrt durch die Berg- und Gletscherlandschaft, wie man sie wohl kein zweites Mal findet. Das Matterhorn stets im Blick, führt der Matterhorn glacier ride mit seinen beheizten Panoramakabinen über ewiges Gletschereis bis zur Bergstation. Spezielle Crystal ride Kabinen verfügen über einen Glasboden und geben den Blick auf den 170 Meter unter der Seilbahn liegenden Gletscher frei. Oben angekommen, führt ein Aufzug auf eine Aussichtsplattform mit Blick auf insgesamt 38 Viertausender und 14 Gletscher. Ein weiteres Highlight ist des 15 Meter unter der Oberfläche gelegene Gletscherpalast im Eisfeld zwischen dem Klein Matterhorn und dem Breithorn, in dem sich kunstvolle Eisskulpturen befinden. www.matterhornparadise.ch

Gornergrat

Ob im Sommer oder Winter - die knapp 40-minütige Fahrt mit der Zahnradbahn von Zermatt auf den 3.135 Meter hoch gelegenen Gornergrat ist zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Neben dem Matterhorn bietet sich auf einem 360-Grad-Loop ein Panorama aus 29 Viertausendern, darunter das Monte-Rosa-Massiv sowie die Dufourspittze, den mit 4.634 Metern höchsten Berg der Schweiz. Das auf dem Gornergrat befindliche Observatorium lädt in den Abendstunden zur Beobachtung des Sternenhimmels ein. Wanderwege wie etwa der Swiss Top Walk oder der Riffelseeweg verbinden die einzelnen Bahnstationen, so dass man die Natur samt Aussicht auch bergab genießen kann. Im Winter verbindet Europas höchste Schlittelpiste die Stationen Rotenboden und Riffelberg. www.gornergratbahn.ch

Schwarzsee

Der mit der Seilbahn erreichbare Schwarzsee am Fuße des Matterhorns verdankt seinen Namen dem dunkel glänzenden Wasser. Der See ist Ausgangspunkt für Wanderung entlang des Matterhorns, etwa zur Schönbielhütte oder der Hörnlihütte, dem „Base Camp“ für die Matterhornbesteigung. Alternativ bietet sich die Abfahrt mit sogenannten Dirtscootern, eine Art Roller mit dicken Gummireifen, oder dem Mountainbike an. Vom Schwarzsee führt die knapp 13 Kilometer lange Route über die Stafelalp und die Bergstation Furi bis nach Zermatt. www.zermatt.ch

Zermatt ist autofrei und daher nur mit der Bahn erreichbar. Wer dennoch mit dem Auto anreist, muss im Ort Täsch parken und dort in den Zug umsteigen. Von Zürich bis Zermatt dauert die Fahrt etwa 3 Stunden. www.sbb.ch

ÜBERNACHTEN

Das hippe CERVO Mountain Resort startet in eine neue Dekade. Mit weiterentwickeltem Konzept und baulichen Erweiterungen begann für das über den Dächern von Zermatt gelegene Hotel, das großen Wert auf ökologische und soziale Verantwortung legt, am 27. November 2020 die neue Saison. Den Sommer über wurde renoviert, umgebaut und ergänzt. Im neuen „Mountain Ashram Spa“ werden Achtsamkeit und Entschleunigung groß geschrieben. Auch kulinarisch gibt es Neuigkeiten: Das Restaurant „Madre Nostra“ zelebriert die Küche Italiens, und im „Bazaar“ werden orientalisch inspirierte Speisen serviert. Bei beiden kommen die Zutaten direkt von den Höfen und Fischern aus der Gegend. Mit viel Liebe zum Detail und coolen Accessoires fühlt man sich in den Zimmern, die zum größten Teil einen fantastischen Blick auf das Matterhorn bieten, von Beginn an wohl. Ein vor dem Hotel liegender Aufzug verbindet das Cervo direkt mit der Bahnstation zu den Skigebieten Sunnegga und Rothorn. www.cervo.swiss