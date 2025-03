Diese Reiseziele boomen 2025 – hier wird es richtig voll!

Der Winter ist kaum vorbei, da werden schon die ersten Sommerpläne geschmiedet. Wohin geht es dieses Jahr? Während manche auf bewährte Lieblingsziele setzen, zieht es andere an neue Orte. Sonne, Natur oder Großstadtflair? Hierhin reisen die Deutschen 2025.

Deutschland bleibt ein Dauerbrenner

Trotz aller Sehnsucht nach exotischen Zielen bleibt das eigene Land für viele Deutsche die erste Wahl. Fast jeder dritte plant auch 2025 eine mindestens fünftägige Reise innerhalb Deutschlands. Die bayerischen Alpen, die Ostseeküste und die Mittelgebirge zählen weiterhin zu den bevorzugten Reisezielen. Viele schätzen die kurzen Anfahrtswege, die Planbarkeit und die Möglichkeit, spontan zu verreisen. Vor allem Familien, Menschen im Ruhestand und alle, die Erholung in der Natur suchen, entscheiden sich für einen Urlaub in Deutschland.

Während das Heimatland in den Jahren der Corona-Pandemie für viele eher eine Notlösung war, ist es längst wieder eine bewusste Entscheidung geworden. Wandern in den Bergen, Entspannung an den Küsten oder ein Städtetrip nach Berlin oder Hamburg – Deutschland bietet viele Facetten, die auch nach der Rückkehr der internationalen Reisefreiheit nicht an Attraktivität verloren haben.

Europa: Die Klassiker bleiben unangefochten

Das europäische Ausland bleibt mit Abstand die beliebteste Wahl für deutsche Urlauber*innen. Besonders Spanien führt weiterhin die Liste der beliebtesten Reiseziele an. Sonne, Meer und die entspannte spanische Lebensweise ziehen jedes Jahr Millionen Reisende an. Ob auf Mallorca, den Kanaren oder dem spanischen Festland – die Mischung aus Stranderholung und Kultur überzeugt nach wie vor.

Spanien überzeugt aber nicht nur mit Stranderholung und Kultur, sondern auch mit seiner Offenheit. Das Land gehört laut dem Spartacus Gay Travel Index 2025 weiterhin an die Spitze der LGBTIQ*-freundlichsten Reisezielen weltweit. Städte wie Madrid, Barcelona oder Sitges sind Hotspots für queere Reisende.

× Erweitern Foto: Freepik

Auch Italien behauptet sich als Dauerbrenner. Ob die romantischen Gassen von Rom, die malerische Toskana oder die Küstenregionen am Mittelmeer – das Land bietet für jede Vorliebe das passende Ambiente. Gleiches gilt für die Türkei, die mit warmem Klima und erschwinglichen All-Inclusive-Angeboten Viele anspricht.

Eine spannende Entwicklung zeigt sich aber in einer Region, die lange Zeit eher eine Randerscheinung unter den Urlaubszielen war: Skandinavien gewinnt zunehmend an Beliebtheit. Immer mehr Deutsche zieht es in den Norden, um die unberührte Natur, spektakuläre Fjorde und das nordische Lebensgefühl zu genießen. Vor allem Norwegen mit seinen beeindruckenden Landschaften, Schweden mit den charmanten Schärengärten und Dänemark mit seinen modernen Städten stehen bei deutschen Reisenden hoch im Kurs.

Während Skandinavien für viele ein Naturparadies ist, punkten einige skandinavische Städte auch mit ihrer progressiven und LGBTIQ*-freundlichen Atmosphäre. Besonders Kopenhagen und Stockholm gelten als Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung und Diversität.

Auch Griechenland bleibt gefragt. Die Kombination aus traumhaften Inseln, historischen Stätten und entspanntem mediterranen Flair sorgt weiterhin für hohe Besucherzahlen. Österreich, Frankreich und Kroatien runden die Liste der beliebtesten Reisziele innerhalb Europas ab.

Asien im Kommen: Der Fernweh-Trend

Während Viele in Europa bleiben, zieht es einige in die Ferne – und Asien ist dabei der große Gewinner. Besonders Reiseziele wie Thailand, Japan und Vietnam verzeichnen im vergangenen Jahr einen Anstieg. Die Kombination aus exotischer Küche, spannender Kultur und günstigen Preisen macht den Kontinent für Fernreisende besonders reizvoll. Neben Asien waren auch klassische Fernreiseziele wie die USA und die Karibik gefragt, wenn auch auf niedrigerem Niveau als vor der Pandemie.

Wenn die Reise nicht nach Plan verläuft

So schön die Vorfreude auf den Urlaub ist, manchmal läuft nicht alles wie geplant. Flugverspätungen, ausgefallene Verbindungen oder verschollenes Gepäck können die Stimmung schnell trüben. Wer sich mit stundenlangen Wartezeiten am Flughafen oder einem annullierten Flug konfrontiert sieht, hat allerdings oft Anspruch auf eine Entschädigung bei Flugverspätung. Anbieter wie AirHelp helfen Reisenden dabei, ihre Rechte geltend zu machen und sich zumindest einen finanziellen Ausgleich für die unerwarteten Unannehmlichkeiten zu sichern.

Reiselust bleibt ungebrochen

Die Zahlen zeigen, dass die Deutschen nach wie vor gerne reisen und nach einer Mischung aus bewährten Klassikern und neuen Entdeckungen suchen. Egal, ob es ein Roadtrip durch Norwegen, ein Sonnenbad auf Mallorca oder eine Erkundungstour durch Tokio wird – die Koffer bleiben auch 2025 gepackt.