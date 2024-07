Traumziel Mallorca

Expand Foto: Olaf Alp

Sei es ein ruhiger Rückzugsort inmitten der Natur oder ein lebhafter Strandurlaub, Mallorca hält eine breite Palette von Unterkünften bereit, um den Bedürfnissen und Vorlieben jedes Reisenden gerecht zu werden.

Fincas – Authentische ländliche ErlebnisseMallorca ist für seine charmanten Fincas bekannt, traditionelle Landhäuser mit oft atemberaubender Aussicht auf die Landschaft. Diese Unterkünfte haben häufig eine rustikale und authentische Atmosphäre, die ideal ist, um dem Trubel des Stadtlebens zu entfliehen. Fincas liegen in der Regel in ruhiger Umgebung und verfügen nicht selten über Poolbereiche und Gärten, die perfekt sind, um sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Mit über 1.500 Objekten ist fincallorca der Marktführer bei der Vermittlung von Fincas und Ferienhäusern auf Mallorca. Im Jahr 2006 gegründet, hat sich das Unternehmen mit seinem ausgesuchten Sortiment an hochwertigen Häusern und einem individuellen Beratungsservice in der Touristik-Branche etabliert. Die über Fincas, Villen und Ferienwohnungen liegen über die ganze Insel verteilt. Die Villa Can Eolo befindet sich in Cala Ratjada, das über eine gute Infrastruktur mit vielen Restaurants verfügt. Vier Schlafzimmer verteilen sich entlang des großzügigen Außenbereichs mit seinem spektakulären Küstenblick.

× Erweitern Foto: Olaf Alp

Ein Finca-Urlaub eignet sich grundsätzlich für alle Reisende, die auch im Urlaub Wert auf Individualität und Flexibilität legen. Über fincallorca können Häuser verschiedener Größe ausgewählt werden. Im Angebot gibt es Fincas von zwei bis zu 34 Personen. Vor allem für Freundesgruppen ist ein Finca-Aufenthalt ideal, da die Häuser sehr geräumig sind und in der Regel über eine großzügige Außenanlage verfügen. Große Gruppen haben somit die Möglichkeit einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen, ohne sich eingeengt zu fühlen. Ebenso geeignet ist ein Finca-Aufenthalt aber auch für Paare, die sich im Urlaub Ruhe und Zweisamkeit wünschen fernab von ausgebuchten Hotels.

