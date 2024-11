TUI CRUISES: Queere Themenreise

Die Themenreise „Bunte Horizonte, die für Liebe, Akzeptanz und Vielfalt steht, geht 2025 in die zweite Runde. Vom 12. bis 19. Juni 2025 nimmt die Mein Schiff 4 von Palma aus Kurs auf die wunderschönen Hafenstädte Málaga, Gibraltar, Cádiz, Lissabon und Porto.

Im Pride-Monat Juni werden Gäste auf dem Wohlfühlschiff eine ganz besondere Kreuzfahrt erleben und zusätzlich zum regulären Bordprogramm ein vielfältiges Line-Up genießen. Das Highlight auf der Reise: Die Mein Schiff 4 macht am 17. Juni 2025 in Lissabon fest während dort die EuroPride Week 2025 stattfindet. Gemeinsam werden die Gäste der Mein Schiff Flotte auf dieser Mittelmeer-Kreuzfahrt Lebensstile, Identitäten und eine bunte Welt feiern – ein inspirierendes Erlebnis für alle, bei der die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. Mit an Bord: Die bekannten RTL Gesichter Kena Amoa, David Modjarad und viele mehr.

Bekannte LGTBIQ*-Persönlichkeiten an Bord

Die Wohlfühlreise im Mittelmeer verspricht nicht nur atemberaubende Sonnenuntergänge und beeindruckende kulturelle Einblicke, sondern auch eine Programmauswahl, die noch gezielter auf Diversität, Authentizität und Inklusion ausgerichtet ist. Als Gastgeber erwarten die Gäste die RTL-Größen Kena Amoa und David Modjarad mit ihrem Programm „RTL Exclusiv an Bord“. Für musikalische Highlights werden der erfolgreiche Sänger Daniel Johnson, dessen Debutalbum im Juli 2024 erschien, sowie die Piano Buddies Tom Dewulf & Vinzenz Heinze sorgen. Die Autorin und Bloggerin Lina Kaiser liest aus ihren Büchern. Gina de l’Amore füllt die Theaterbühne und begeistert die Gäste beim „Rainbow-Frühschoppen“ mit ihrem Humor. Der Schauspieler Brix Schaumburg inspiriert die Gäste der Mein Schiff 4 mit Geschichten aus seinem Leben. Mit unterhaltsamem, queerem Couple-Content zeigen Domenic und Jonathan Osterroth, was es bedeutet, als schwules Pärchen gemeinsam durchs Leben zu gehen. Stefan Reinig, Personal Trainer und Fitness Instructor, macht die Gäste fit für die aufregenden Tage und die langen Nächte an Bord, wenn es heißt: „Let´s get ripped“. Und von der berühmten Berliner Partyreihe „Piep Show“ finden gleich zwei queere Techno Raves an Bord statt.

Verantwortungsvolles Kreuzfahrterlebnis

Der kontinuierliche und nachhaltige Ausbau der Mein Schiff Flotte ist zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie von TUI Cruises. Damit schafft das Unternehmen nicht nur neuen Raum für die gelebte Vielfalt und Diversität an Bord und an Land, sondern fördert zugleich ein verantwortungsvolles Kreuzfahrterlebnis. TUI Cruises hat im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie die Reduktion von klimaschädlichen Emissionen und Luftschadstoffen in den Fokus gestellt. Die Vision: Bis 2030 die erste klimaneutrale Kreuzfahrt anzubieten und 2050 einen klimaneutralen Kreuzfahrtbetrieb (net-zero) zu erreichen. Zudem wird kontinuierlich in die Energieeffizienz der Flotten investiert und die Transformation hin zu emissionsärmeren Kraftstoffen vorangetrieben. Derzeit sind sechs von sieben Schiffen der Mein Schiff Flotte für die Nutzung von Landstrom ausgestattet. Damit stellt TUI Cruises für den Großteil der Flottenmitglieder in den Häfen, bei welchen eine landseitige Landstromvorrichtung und ein grünes Stromkonzept vorhanden ist, einen fast emissionsfreien Schiffsbetrieb sicher.

Die 7-tägige Themenreise „Bunte Horizonte“ auf der Mein Schiff 4 ist im Reisebüro, beim TUI Cruises Serviceteam unter der Rufnummer 040 – 60001-5111 oder unter www.meinschiff.com buchbar.