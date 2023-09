Meine erste Kreuzfahrt

Ich reise gerne allein, um Land und Leute kennen zu lernen. Lieber Städtereisen, bloß keine Touristenbunker und schon gar nicht all inclusive. Das änderte sich vor drei Jahren, als mir ein Freund ein 5-Sterne-Resort in Antalya empfahl. Vor ein paar Wochen habe ich mich entschieden, auf einer siebentägigen Route im westlichen Mittelmeer die Mein Schiff 2 kennen zu lernen.

× Erweitern Foto: Sebastian Hesse

Was die ökologischen Aspekte anbelangt, war und bin ich Kreuzfahrten gegenüber eher kritisch eingestellt. Ja, man kann die Welt auch anders entdecken. Doch ich habe mich bewusst entschieden, dieser Erfahrung eine Chance zu geben. Kann ich auf einer Kreuzfahrt den perfekten Urlaub verbringen?

Mit 315 Meter Länge und fast 35 Meter Breite hinterlässt das erst 2019 fertig gestellte Schiff schon beim Einschiffen mächtig Eindruck. Ich war in einer top durchdesignten Balkon-Kabine untergebracht. Schlauer Stauraum in jeder Ecke, helle Farben und top moderne Ausstattung haben mich wirklich beeindruckt. Die Außenkabinen ohne Balkon sind ähnlich geschnitten und ausgestattet. Doch um ehrlich zu sein, man hätte mich sieben Tage lang in meiner Kabine einschließen können. Der unvergessliche Blick bei Tag und Nacht über das weite Meer, während der See Tage würde mir genügen, um Energie zu tanken und Erholung zu finden.

× Erweitern Foto: Sebastian Hesse

Ohne gutes Essen geht natürlich nichts. Die Mein Schiff 2 kann mit 12 Buffet- und Exklusiv-Restaurants punkten, in denen fast keine Wünsche offenbleiben und mit den Mein Schiff Premium Inklusivleistungen fast alle Getränke und Mahlzeiten in dem Reisepreis bereits eingeschlossen sind. Auf hoher See muss guter Fisch auf den Teller. Der Preis für einen Langusten Schwanz im Fischmarkt genannten Restaurant, in dem die meisten Speisen inkludiert sind, war mit knapp 35 Euro absolut angemessen für ein nicht inkludiertes Gericht. Die 16 Bars und Lounges bieten eine abwechslungsreiche Karte auf der auch zahlreiche alkoholische Markengetränke und Drinks inklusive sind. Das Housekeeping grüßte jederzeit mit einem herzlichen Lächeln. Und ich hatte das Gefühl es kam wirklich von Herzen. Das ist ohnehin eine Eigenschaft der gesamten Crew der Mein Schiff 2, die Caro Dinter, Kreuzffahrtdirektorin auf Mein Schiff 2, mir so beschrieb: „Es geht darum Unterschiede aus unterschiedlichen Kulturen nicht als Herausforderung, sondern als Chance zu betrachten, um auch mal die eigene Perspektive zu wechseln.“

Am ersten Tag mit Landgang verzichtete ich auf eine lange Busfahrt nach Rom, entspannte lieber in dem wunderschönen Spa der Mein Schiff 2. Bei der Lomi Lomi und der Ayurvedischen Kopf- / Nacken-Massage waren echte Profis am Werk. Danach tummelte ich mich auf dem Sonnendeck im Pool bei 29 Grad mit viel Platz, denn die meisten Gäste waren unterwegs. Hier ein Tipp: Wer auf einer Kreuzfahrt wirklich mal das Schiff genießen möchte, sollte das am Tag eines beliebten Landausflugs tun, möglichst bei einer Stadt, die man schon kennt oder ohnehin noch mal intensiver besuchen möchte.

TUI Cruises sorgt bei Mein Schiff für überraschend gut geplante Landausflüge. Die Landausflüge nach Florenz und Pisa am gleichen Tag, aber auch in Cannes und Valencia waren wunderschön und ich konnte viele Eindrücke sammeln. Natürlich reicht kein einzelner Tag, um die diese Städte wirklich zu entdecken. Doch der erste Eindruck der Landgänge genügte mir, um lokale Spezialitäten zu naschen, wichtige Sehenswürdigkeiten zu sehen und mich für neue Reiseziele inspirieren zu lassen. Auch im nächsten Jahr ist die Mein Schiff 2 wieder im westlichen Mittelmeer unterwegs.

Insgesamt lässt sich meine erste Kreuzfahrt gut mit einem besonderen Moment am Tag meiner Anreise beschreiben. Ich bemerkte ein älteres Paar, das gerade anreiste und zum ersten Mal die Kabine betrat. Beide weit über 70, eher langsam unterwegs, etwas gebrechlich sogar. Er hielt ihr die Kabinentür auf. Alte Schule. Als ich an den beiden vorbei ging, schlüpfte sie gerade in ihre Hausschuhe, machte einen Schritt, blickte in die Kabine und sagte aus tiefstem Herzen und mit zitternder Stimme „Ist das schön.“ Ich glaube die beiden waren wie ich zum ersten Mal auf einer Kreuzfahrt. Und wie ich und viele andere Gästen hatten sie sicherlich auch eine kleine Träne im Auge als das Schiff ablegte, das Schiffshorn erklang und die Blicke weit über das Meer reichten. Sich etwas gönnen, etwas erleben, das es sonst so nicht im Alltag gibt. In die Ferne schweifen. Darum geht es doch bei einer Kreuzfahrt. Mit ihren Hausschuhen an den Füßen bleiben mir die beiden in Erinnerung. Sie wussten dieses Abenteuer wirklich zu schätzen. Für sie war es etwas ganz Besonderes. Und genau das ist eine Kreuzfahrt auf der Mein Schiff 2, einem der sechs Schiffe dieser Wohlfühl-Flotte. Der Mein-Schiff-Slogan „Jeder Moment eine Reise für sich“ wird hier erfüllt.