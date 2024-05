TURKU: Hauptstadt der Herzen

Finnlands ehemalige Hauptstadt ist dank historischer Bausubstanz und ihrer romantischen Lage am Fluss Aurajoki ein echtes Schmuckstück. Neben zahlreichen queerfreundlichen Bars, Restaurants und Geschäften findet sich nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt das Geburtshaus von Touko Laaksonen, der als Tom of Finland schwule Kunstgeschichte schrieb.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku Tom-of-Finland-Geburtshaus

Ein wenig verwunschen liegt es da. Abseits der Hauptstraße Richtung Turku, umgeben von einem großen Garten mit alten Bäumen und bunten Blumen, leuchtet das große gelbe Holzhaus im Licht der milden Sonne. Fast einhundert Jahre, bis 1989, diente das Gebäude im kleinen Städtchen Kaarina als Schulhaus für etliche Generationen junger Finninnen und Finnen. Rund um das Jahr 1920 lebte und arbeitete hier das Ehepaar Suoma und Edwin Laaksonen – sie als Direktorin, er als Grundschullehrer. Neben den Klassenzimmern gab es in dem Haus auch eine Wohnung, in der am 8. Mai 1920 ihr Sohn Touko Laaksonen geboren wurde, heute besser bekannt als Tom of Finland.

Finnlands schönstes Haus

Die aktuellen Besitzer, das Designerehepaar Saana und Olli, sind sich des Erbes durchaus bewusst. „Es hat uns etwas überrascht, wie sehr das Haus Leute von außerhalb anzieht. Tom of Finland ist vielleicht der weltweit berühmteste Künstler Finnlands, und viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern haben unser Zuhause besucht“, so Olli. Tom of Finland ist aber nicht der einzige Grund, warum das Haus etliche Touristen anzieht. 2021 wurde es im Rahmen eines Wettbewerbs als Finnlands schönstes Haus gekürt. Mit viel Liebe zum Detail haben Saana und Olli das Haus renoviert. Als Textildesigner, die ausschließlich mit nachhaltigen und lokalen Fasern aus Hanf arbeiten, spiegelt sich ihre Philosophie auch in den hellen, großzügig gestalteten Räumen wieder.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku "We speak gay"-Initiator Hannu

Man spricht „gay“

Zu kaufen gibt es die textilen Wohnaccessoires von „Saana ja Olli“ beispielsweise in Turkus queerfreundlichem Konzept-Store PUF, der ausschließlich finnische Designer in seinem Sortiment führt. Typisch für Turku ist die kollegiale Zusammenarbeit verschiedener Geschäftsleute, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Im Falle von PUF ist dies zum Beispiel der Verkauf von Regenbogensocken mit dem Logo der Bar Ö, einer gemütlichen Kaffee- und Cocktailbar mit viel Kunst, die sich selbst als „rassismus-, diskriminierungs- und belästigungsfreie Zone“ bezeichnet. „Eine klassische Gay-Bar gibt es in Turku nur eine, und zwar Susex, lediglich zwei Straßenblocks vom zentralen Marktplatz entfernt.“ Hannu Medina ist Experte, wenn es um die queere Szene in Finnland geht. Der 54-Jährige hat viele Jahre in Turku gelebt und 2018 die Initiative „We speak gay“ ins Leben gerufen. Unter dem Label haben sich LGBTIQ*-freundliche Unternehmen zusammengefunden, um sich gezielt an die Community zu richten – sowohl an Finnen als auch an internationale Touristen. Eine „We speak gay“-Landkarte mit allen Mitgliedern gibt es sowohl in gedruckter Form in vielen Touristeninformationen als auch online. In Turku finden sich auf dem Stadtplan an die zehn Mitglieder, darunter das vegetarische Restaurant Kuori oder das schicke E. Ekblom mit seiner modernen finnischen Küche. Überhaupt ist Turku ein Mekka für leckeres Essen. Einer der Anlaufpunkte ist die 1896 eröffnete Markthalle, in der man traditionelle Fisch- und Fleischgerichte, aber auch Backwaren, Süßigkeiten, Obst und Gemüse findet. Bierfans kommen in der Kakola Brewing Company auf ihre Kosten. Die in einem ehemaligen Gefängnis beheimatete Brauerei ist bekannt für ihre teils recht experimentellen Biere – etwa „Super Kassis“ – sowie für die im Restaurant servierten Pizzen. Die Flaschenlabels werden in Kooperation mit finnischen Designern entworfen, auch „Saana ja Olli“ haben bereits ein Etikett beigetragen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku Schaufenster in der Altstadt

Fotogenes Bollwerk

Vom Gefängnishügel aus lohnt sich ein Spaziergang zum Wahrzeichen Turkus, der aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammenden und am Hafen gelegenen Burg. Das mächtige Bollwerk mit seinen fotogenen Innenhöfen ist das größte erhaltene mittelalterliche Gebäude Finnlands. Folgt man dem Lauf des Flusses Aurajoki stadteinwärts, lernt man Turku von seiner besten Seite kennen. „In Turku spielt sich das gesellschaftliche Leben die meiste Zeit am Fluss ab“, so Hannu. Die Uferpromenade lädt das ganze Jahr zu ausgedehnten Spaziergängen ein und lockt mit Party- und Restaurantbooten, die am Ufer festmachen. Für Hannu, der am 1. März 2017 seinen Partner heiratete und sie damit das erste schwule Ehepaar Finnlands wurden, ist seine alte Heimat immer eine Reise wert. „Turku war Finnlands erste Hauptstadt, ist reich an Geschichte und für Design- wie Food-Fans ein echtes Erlebnis. Zudem ist Turku für mich die europäischste Stadt Finnlands, während in Helsinki die Einflüsse Schwedens und Russlands allgegenwärtig sind“. Von der heutigen Hauptstadt Finnlands ist es übrigens nicht weit nach Turku: Etwa zwei Stunden dauert es, bis man vom Bahnhof Helsinki die Hauptstadt der Herzen erreicht.

× 1 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku Burg Turku × 2 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku Burg Turku × 3 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku Altstadt × 4 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku × 5 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku × 6 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Turku Hafen Prev Next

INFO

https://en.visitturku.fi

www.visitfinland.com

www.gaytravelfinland.com

ANREISE

Finnair fliegt mehrmals täglich ab Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München nonstop nach Helsinki. Von dort dauert die Zugfahrt nach Turku ca. zwei Stunden. www.finnair.com, www.vr.fi

× Erweitern Foto: scandichotelsgroup.com Scandic Hotel Turku

HOTEL

Mitten im Zentrum von Turku gelegen und nicht weit von Sehenswürdigkeiten wie der Markthalle, der Kathedrale oder der Uferpromenade am Aurajoki entfernt, ist das Hotel Scandic Hamburger Börs ideal, um die Stadt zu erkunden. Während Bars und Konferenzräume des Hotels im historischen Börsengebäude aus dem Jahr 1894 untergebracht ist, befinden sich die modernen Zimmer, Sauna, Restaurant und die riesige Dachterrasse in einem Neubau aus dem Jahr 2021. www.scandichotels.de

TIPP

Tom-of-Finland-Fans aufgepasst: Nur wenige Autominuten außerhalb von Turku befindet sich im Örtchen Kaarina jenes Schul- und Wohnhaus, in dem die schwule Künstlerikone die ersten Lebensjahre verbracht hat. Heute wohnt das finnische Designduo Saana ja Olli samt Nachwuchs in dem Haus. Anfragen für einen Besuch richtet man an sie am besten über ihre Website. www.saanajaolli.com