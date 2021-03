UNITED AIRLINES: Auszeichnung für LGBT-Gleichstellung

Zum zehnten Mal in Folge konnte United Airlines die perfekte Zahl von 100 Prozent beim LGBTQ Workplace Equality Index der Human Rights Campaign Foundation erzielen und findet sich damit auf der prestigeträchtigen 2021-Liste der „Best Places to Work for LGBTQ Equality“ wieder.

× Erweitern Foto: united.com United

„Diese Auszeichnung im zehnten Jahr in Folge zu erhalten, spricht für unser kontinuierliches Engagement, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der unsere LGBTQ+ Mitarbeiter und Kunden wirklich unterstützt und feiert“, so Jessica Kimbrough, Chief of Diversity, Equity and Inclusion Officer bei United Airlines. Zum Engagement der Airline für die Gleichstellung von LGBT gehört, dass das Unternehmen 1999 als erste US-Fluggesellschaft gleichgeschlechtliche Partnerschaften vollständig anerkannte und die erste US-Fluggesellschaft wurde, die in allen Buchungskanälen nicht-binäre Geschlechteroptionen anbietet.

