Von Nationalparks bis Großstadtflair: USA-Urlaub mit United Airlines

Wer in den Vereinigten Staaten von Amerika einmal die große Weite der berühmten Nationalparks oder das pulsierende Leben in den glitzernden Millionenmetropolen erlebt hat, erliegt schnell dem Charme dieses einzigartigen Landes. Mit United Airlines können Urlaubssuchende das drittgrößte Land der Erde komfortabel bereisen – ganz gleich, wo es hingehen soll.

Ab Berlin fliegt United als einzige Airline täglich und das gesamte Jahr über nonstop in die USA. Die Flüge führen zum großen Drehkreuz in New York/Newark. Dort angekommen kann man entweder den Big Apple mit Central Park und Freiheitsstatue erkunden oder mit United zu weiteren 200 Zielen des Landes reisen. Dazu zählen große US-Metropolen wie Chicago, San Francisco, Denver, Los Angeles und Washington, DC. Citytripper erwartet eine bunte Vielfalt an Attraktionen, ein aufregendes Nachtleben sowie kulinarische Hochgenüsse, denn die meisten Städte hat auch der Guide Michelin bereits entdeckt und eine Vielzahl an Restaurants ausgezeichnet. Pride-Paraden, das San Francisco International LGBTQ+ Film Festival und die WorldPride 2025, die erstmals in der amerikanischen Hauptstadt Washington, DC stattfindet, sind nur einige Highlights. Durch das dichte Streckennetz werden auch kleinere Flughäfen bedient, die teils näher an den großen Nationalparks liegen oder zu Urlaubszielen abseits der großen Touristenströme führen. Aber auch bequeme Umsteigeverbindungen nach Costa Rica oder in die lebendige mexikanische Stadt Cancún auf der Halbinsel Yucatán am Karibischen Meer bieten fantastische Möglichkeiten für eine Auszeit.

Insgesamt steuert United die USA ab Deutschland 17-mal täglich an – neben der Berlin-Verbindung geht es noch nonstop von Frankfurt und München nach New York/Newark, Washington, DC, Chicago, Denver, Houston und San Francisco.

Höchster Komfort von Economy bis Polaris

Auf den Transatlantikflügen ab Deutschland hat der Gast die Qual der Wahl. United Economy Plus offeriert neben den Annehmlichkeiten aus United Economy wie ergonomisch geformte Sitze, schmackhafte Drei-Gang-Menüs und ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm zusätzlich mehr Beinfreiheit. Noch komfortabler reist es sich in United Premium Plus mit geräumigeren Sitzen, einem erweiterten kulinarischen Angebot, Amenity Kit und vielem mehr. Ultimative Erholung mit Verwöhncharakter erleben Gäste der United Polaris Business Class mit großen 180-Grad-Flatbed-Sitzen, die stets am Gang liegen, besonders exklusiven kulinarischen Kreationen, bevorzugtem Check-in und Gepäckbeförderung, hochwertigen Pflegeprodukten sowie Kissen und Decken des Luxuskaufhauses Saks Fifth Avenue. Zusätzlich stehen an den Drehkreuzen in den USA die besonders edlen United Polaris Lounges zur Verfügung.

United-App als zuverlässiger Reisebegleiter

Ob Check-in für den Flug, das Tracking der eigenen Koffer, der komfortable Zugriff auf die Bordkarte und Echtzeit-Updates auf dem Homescreen des Mobiltelefons – wer schon mal in den Genuss dieser Vorzüge beim Reisen gekommen ist, möchte sie nicht mehr missen. Und die App von United kann noch viel mehr: Das fängt schon bei der Urlaubsplanung an. Einfach ein Foto einer Sehenswürdigkeit hochladen oder den Namen eingeben, United sucht die beste Verbindung zum nächstgelegenen Flughafen heraus.

