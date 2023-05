UNITED AIRLINES: Von Hauptstadt zu Hauptstadt

Am 26. Mai hat United Airlines die bereits für 2022 geplante und kurzfristig abgesagte saisonale Nonstop-Verbindung zwischen Berlin und der US-Hauptstadt Washington, D. C. aufgenommen - pünktlich zum Capital Pride am 10. Juni.

Geplant ist laut einer Mitteilung von United, die Strecke zunächst bis 28. Oktober täglich mit einer Boeing 767-400 zu bedienen. Aktuell fliegt das Star-Alliance-Mitglied mit einer Boeing 767-300 bereits täglich ab Berlin nach New York/Newark, ausgestattet mit Economy, Premium Economy und der Polaris Business Class.

Volle Punktzahl beim Equality Index

Seit über zehn Jahren erzielt United Airlines beim von der Human Rights Campaign veröffentlichten Equality Index für Unternehmen (CEI), der Firmenpolitik und -praxis in Hinblick auf LGBTIQ*-Gleichheit am Arbeitsplatz untersucht, die volle Punktzahl. 2019 führte die Fluggesellschaft als erste der USA die Möglichkeit ein, dass auch nicht-binäre Personen unter dem Kürzel Mx. statt Mr. oder Ms. im Buchungssystem erfasst werden können. Seit Sommer 2021 dürfen Crew-Mitglieder zudem ihre Uniform frei wählen - egal zu welchem Geschlecht diese sich zuordnen.

Capital Pride im Juni

Die neue Verbindung zwischen den beiden Hauptstädten erfolgt rechtzeitig, um den Capital Pride in D.C. zu besuchen. 2025 wird die US-Hauptstadt Gastgeberin des WorldPride – ein Termin, den man sich schon einmal vormerken sollte. Dank der Nonstop-Flüge ab München, Frankfurt und Berlin ist Washington, D. C., schnell zu erreichen und der Juni ein idealer Zeitpunkt, die Stadt mit ihren zahlreichen Museen und Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Neben einer großen Parade am 10. Juni findet im Rahmen des Pride-Festivals am 11. Juni ein großes Straßenfest mit über 300 Ausstellern entlang der Pennsylvania Avenue statt.

