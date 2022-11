TAMPA: Wasser & Wunder

Fünf Tage lang waren wir in Tampa unterwegs und haben gemeinsam mit unseren beiden Models Aaron und Lauritz die unglaublich emotionale Pride Parade besucht, im Florida Aquarium Nemo gesucht und gefunden und durften im Vergnügungspark Busch Gardens nicht nur waghalsige Achterbahnfahrten erleben, sondern auch auf dem dazugehörigen Safarigelände mit sanften Riesen chillen.

Die Region Tampa Bay ist das Zuhause von über drei Millionen Menschen und Melting Pot verschiedenster Kulturen und Nationalitäten. Neben dem starken kubanischen Einfluss trifft man hier immer wieder auch auf Leute, deren Vorfahren aus Spanien, Deutschland oder Italien stammen. Dieser unverkennbare Kulturmix lässt sich wunderbar in Ybor City, dem historischen Stadtzentrum Tampas, ablesen. Hier gibt es, neben zahlreichen Zigarrenläden, preisgekrönte Restaurants mit italienischen und spanischen Einflüssen sowie diverse Mikrobrauereien.

WE SAY GAY!

Ybor City ist aber nicht nur das Zuhause gastronomischer Angebote, sondern auch Austragungsort des jährlich stattfindenden Pride. Entlang der 7th Avenue finden sich immer Ende März Tausende Besucher ein und versuchen, bunte Ketten zu fangen, die von aufwendig geschmückten Fahrzeugen heruntergeworfen werden. In diesem Jahr war die Stimmung des Pride emotional besonders aufgeladen, da die Regierung in Florida gerade dabei war, das sogenannte „Don’t say gay“-Gesetz auf den Weg zu bringen, das es Lehrern und Lehrerinnen verbieten soll, an Grundschulen über sexuelle Orientierungen zu sprechen. Allerorts waren deshalb „We say gay“-Gesänge zu hören. Und im Anschluss an die Parade finden beispielsweise im Southern Nights Club und in den umliegenden Bars ausgelassene Partys statt.

Aufgrund der Nähe zum Wasser und zu Piraten, die früher in der Region auf Raubzüge gegangen sind, erinnern viele Paradewagen an Schiffe. Überhaupt ist die Bucht von Tampa einer der größten Anziehungspunkte der Region. Wer die Stadt einmal aus einem anderen Blickwinkel erleben möchte, bucht am besten eine Tour mit einem der gelben Wassertaxis, die entlang des Hillsborough River und des Garrison Channel verschiedenste Stationen ansteuern. Anschließend bietet es sich an, am neu gebauten River Walk zu schlendern und zum Beispiel ein Glas Wein zu genießen. Das ist in Tampa auf dem River Walk ausnahmsweise möglich, wenn man den Alkohol bei einem von acht lizenzierten Verkaufsstellen bestellt. www.piratewatertaxi.com

UNDER THE SEA

Du willst noch tiefer in die Bucht von Tampa eintauchen? Dann geht das nirgends besser als im Florida Aquarium, nur drei Tramstationen von Ybor City entfernt. Die historische TECO Streetcar Line verbindet Downtown Tampa mit dem Channel District und Ybor Citiy und ist für Tampa-Bewohner sowie für Besucher kostenfrei.

Das Florida Aquarium beherbergt Meereskreaturen der Tampa-Bucht, aber auch andere aquatisch lebende Tiere wie Alligatoren, die in den Sümpfen Floridas anzutreffen sind. Insgesamt gibt es über 10.000 Pflanzen und Tiere, die in aufregenden Aquarien zu bestaunen sind. Highlight ist die Riff-Ausstellung mit Haien, Rochen und Meeresschildkröten. Gegen Aufpreis dürfen Besucher sogar mit den Fischen schwimmen. Darüber hinaus können Interessierte auf der Bay Spirit II von hier aus zu Delfinbeobachtungen aufbrechen. www.flaquarium.org

INTO THE SKY

Kein Besuch in Tampa ohne einen Ausflug nach Busch Gardens. Der traditionsreiche Vergnügungspark im Norden der Stadt wurde bereits 1959 gegründet und verfügt heute über einige der wahnwitzigsten Achterbahnen Floridas und der USA. „Iron Gwazi“ wurde 2019 eröffnet und ist bis heute die höchste, steilste und schnellste Holz-Stahl-Hybrid-Achterbahn der Welt. Insgesamt sind 27 Attraktionen im Park verteilt, davon zehn Rollercoaster. Das Highlight unseres Besuchs stellte allerdings keine der schwindelerregenden Fahrten dar, sondern eine Jeeptour durch das Safarigelände „Serengeti Plain“. Mit über 2.700 unterschiedlichen Tierarten ist Busch Gardens eine der größten zoologischen Institutionen der USA. Unter anderem sind Zebras, Nashörner, Antilopen, Gnus und Strauße hautnah zu erleben. Die Giraffen dürfen unter der Anleitung des Guides sogar von Besuchern gefüttert werden. www.buschgardens.com

EAT

Das Restaurant Ulele befindet sich am Ufer des Hillsborough River und bietet eine wunderschöne Terrasse, die am Abend romantisch beleuchtet wird und einen Blick auf das Wasser eröffnet. In der aufwendig umgebauten Wasserpumpanlage werden vor allem Gerichte serviert, die von den spanischen Einwanderern inspiriert wurden.

Wer auf der Suche nach einem echt amerikanischen Frühstück ist, wird im Goody Goody Burger fündig. XXL-Pancakes, Breakfast Sandwiches und bester US-Filterkaffee stehen hier auf der Karte. Im umliegenden Hyde Park Village lohnt sich im Anschluss ein Spaziergang entlang der bunten Wandmalereien. Regelmäßig finden hier außerdem Kunst- und Handwerksausstellungen im Freien statt.

Etwas eleganter geht es im Breakfast-Restaurant Driftlight des J.W. Marriot Tampa Water Street zu. Das modern eingerichtete Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Tampa River Walk und einer Anlegestation der gelben Wassertaxis entfernt.

Bei der Gegend rund um das Aloft / Element Midtown Hotel handelt es sich um eines der Wohn- und Shoppinggebiete Tampas, die erst in den letzten paar Jahren erschlossen wurden. Im Rooftop Restaurant Sal Y Mar werden ungewöhnliche und liebevoll dekorierte Cocktails zum Sonnenuntergang gemixt. Der 360-Grad-Blick auf Tampa ist inklusive. Bei gutem Wetter kann man sogar bis nach St. Petersburg blicken.

BarrieHaus Beer Co. ist eine der eingangs erwähnten Mikrobrauereien der Stadt und perfekter Treffpunkt für einen gemütlichen Abend mit Freunden bei deutschen sowie internationalen Biersorten.

SLEEP

Nur wenige Autominuten von Ybor City und Downtown Tampa entfernt ist das Westshore Grand Hotel ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Stadt und Umgebung. Auch der Flughafen von Tampa ist in gerade einmal zehn Minuten erreicht. www.westshoregrand.com

TRAVEL

Eurowings Discover fliegt mehrmals wöchent- lich als einzige deutsche Airline von Frankfurt nonstop nach Tampa. Für alle, die neben Tampa auch andere Regionen Floridas bereisen wollen, lohnt sich ein Mietwagen, zum Beispiel von Alamo Rent A Car.

www.eurowings-discover.com

www.alamo.de

INFO

www.visittampabay.com

