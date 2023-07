VERLOSUNG: Cøme as you åre

Es ist das erste skandinavische 25hours Hotel und präsentiert alles andere als Scandi Chic. Das 25hours Hotel Indre By befindet sich in einem Haus aus dem 19. Jahrhundert, beherbergte einst eine Porzellanfabrik und wurde später als Universitätsgebäude genutzt.

Dem Designteam ist es gelungen, die architektonische Qualität der Gebäude aufzuspüren und zu beleben. So bewegen sich die Gäste konstant durch einen Teil der Geschichte Kopenhagens und können sich in eine verschwundene Zeit zurückversetzen – egal, ob im Innen- oder Außenbereich. Ob Vinyl Lounge oder Love Library, überall befinden sich versteckte Orte, die es zu erforschen gilt. The Assembly Hall bildet den zentralen Treffpunkt und den perfekten Ort für einen schnellen Kaffee am Morgen, einen Snack nach dem Stadtbummel oder einen Drink, bevor man sich in das Kopenhagener Nachleben stürzt. Das NENI Restaurant und das Café Duse sind Anlaufstelle für Hotelgäste und Locals gleichermaßen und die Boilerman Bar im Untergeschoss eignet sich besonders für gemütliche Abende bei Musik und guten Drinks. Die 243 Zimmer in den Designs „Passion“ und „Knowledge“ reichen von Small bis Gigantic und bieten für jeden Reisenden und seine Bedürfnisse einen passenden Rückzugsort. Einige der Zimmer haben sogar eine kleine Terrasse und Zugang zum Secret Garden – dies ist so gut wie einzigartig in Kopenhagen.

www.25hours-hotels.com

Wir verlosen ein Wochenende im 25hours Hotel Indre By in Kopenhagen. 2 Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück. Lust auf Kopenhagen? Einfach Formular ausfüllen und Daumen drücken! Der Gewinner wird persönlich per E-Mail benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 31. August 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.