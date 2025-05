VERONA: Stars unterm Sternenhimmel

Von Anna Netrebko, die in Nabucco und Aida auftritt, über das Debüt von Marina Rebeka bis hin zu großen Rückkehrern wie Jonas Kaufmann, Nadine Sierra, Luca Salsi, Francesco Meli, Ludovic Tézier, Yusif Eyvazov, Amartuvshin Enkhbat, Anna Pirozzi, Rosa Feola, Erwin Schrott, Vasilisa Berzhanskaya und vielen anderen: Im Sommer geben sich internationale Stars in der Arena di Verona die Klinke in die Hand. Vom 13. Juni bis 6. September 2025 stehen fünf unterschiedliche Operninszenierungen, acht Galakonzerte bzw. -ballettabende an insgesamt 51 Tagen auf dem Programm.

× Erweitern Foto: arena.it Arena di Verona 2025

Neu inszeniert wird Verdis Nabuco, des Weiteren stehen die Opern La Traviata, Carmen, Rigoletto und Aida auf dem Spielplan. Auch Liebhaber des Balletts kommen in Verona nicht zu kurz: Am 22. und 23. Juli finden die beiden Vorstellungen von Roberto Bolle and Friends statt, eine Koproduktion mit Artedanza. Das Programm, das sowohl klassische als auch moderne und zeitgenössische Elemente meisterhaft vereint, präsentiert die Scala-Étoile Bolle sowie international renommierte Solo-Tänzerinnen und Tänzer. www.arena.it