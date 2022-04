VIDEO: Virgin Atlantic feiert Diversität

In ihrem neuesten Spot zeigt die britische Fluggesellschaft die ganze Vielfalt ihrer Crews und Passagiere.

Unter dem Titel "See the world differently" hat Virgin Atlantic ein neues Video veröffentlicht. Zur Musik von "I am what I am" setzt die Airline auf die Diversität ihrer Crewmitglieder und Passagiere und begeistert damit das Netz.

Virgin Atlantic sagt dazu, dass die Werbung "die große Individualität der Mitarbeiter und Kunden der Fluggesellschaft hervorhebt und auf Untersuchungen aufbaut, die zeigen, dass Reisende den Service der meisten Fluggesellschaften als unpersönlich empfinden". Jetzt werden die Mitarbeiter von Virgin Atlantic ermutigt, an Bord und am Boden ihr wahres Ich" zu zeigen. "Sie halten sich nicht an ein Skript und bieten eine persönlichere Note.

Die Kampagne, die mit der neu ernannten Werbeagentur Lucky Generals entwickelt wurde, führt den Claim "See the world differently" (Die Welt anders sehen) ein und stützt sich auf die "Tradition der Fluggesellschaft, den Status quo in Frage zu stellen, sowie auf die Erkenntnis, dass die Reisebranche in eine aufregende neue Ära eintritt", so Virgin Atlantic.

www.virginatlantic.com