VIRGIN ATLANTIC: Revolutionäre Uniform-Politik

Mit einer neuen Richtlinie zur Geschlechtsidentität erlaubt die Airline ihrem Personal das Tragen von Uniformen, das sie am besten repräsentiert - unabhängig vom Geschlecht.

× Erweitern Foto: virginatlantic.com Virgin Atlantic

Die Besatzung, die Piloten und das Bodenpersonal von Virgin Atlantic können jetzt die Uniform tragen, in der sie sich am wohlsten fühlen, unabhängig davon, ob der rote Rockanzug oder die bordeauxfarbene Hose ursprünglich für Männer bzw. Frauen gedacht war.

Die Fluggesellschaft hat eine Politik der Geschlechteridentität angekündigt, die es ihren Mitarbeitern ermöglicht, zu wählen, welche der von Vivienne Westwood entworfenen Uniformen sie bei der Arbeit tragen - "unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Geschlechtsidentität oder ihrem Geschlechtsausdruck“, so die Airline in einer aktuellen Pressemitteilung.

Virgin erklärte, der Schritt solle die Vielfalt der Belegschaft widerspiegeln und ihre Markenkampagne als einladend und integrativ verstärken, nachdem kürzlich die Regeln für sichtbare Tattoos gelockert wurden.

Pronomenausweise für Mitarbeiter und Passagiere

Die Fluggesellschaft wird außerdem optionale Pronomenausweise für Besatzung und Passagiere verwenden, die diese beim Check-in anfordern können, um sicherzustellen, dass die Passagiere ihre bevorzugten Pronomen verwenden. Die Ticketsysteme der Fluggesellschaft werden es auch Personen ermöglichen, deren Pässe geschlechtsneutrale Markierungen aufweisen - die in den USA, Indien und Pakistan verfügbar sind -, mit diesen Geschlechtscodes und dem Titel Mx zu reisen. Virgin wird auch verpflichtende Inklusivitätsschulungen und Initiativen für Hotels an Reisezielen wie der Karibik einführen, wo manche Menschen immer wieder auf größere Barrieren gestoßen sind.

Juha Järvinen, Chief Commercial Officer von Virgin Atlantic, sagte dazu: "Es ist so wichtig, dass wir es unseren Mitarbeitern ermöglichen, ihre Individualität zu leben und bei der Arbeit ganz sie selbst zu sein. Aus diesem Grund wollen wir es unseren Mitarbeitern ermöglichen, die Uniform zu tragen, die am besten zu ihnen und ihrer Identität passt, und sicherstellen, dass unsere Kunden mit ihren bevorzugten Pronomen angesprochen werden.“

Unterstützung von Transsexuellen

Die Initiativen der Fluggesellschaft umfassen auch eine Aktualisierung der bestehenden Richtlinien zur Integration von Transsexuellen, die bereits eine Freistellung für medizinische Behandlungen im Zusammenhang mit der Geschlechtsumwandlung, die persönliche Auswahl von Umkleide- und Duscheinrichtungen und die gemeinsame Erstellung eines individuellen Plans zur Umwandlung ermöglichen.

× Erweitern Foto: virginatlantic.com Virgin Atlantic

Michelle Visage wirbt für neue Politik

Virgin hat Michelle Visage, eine der Jurymitglieder der erfolgreichen Reality-TV-Show Ru Paul's Drag Race, eingeladen, um für seine neue Politik zu werben. Visage sagte, die Initiative sei ihr persönlich sehr wichtig: "Die Menschen fühlen sich gestärkt, wenn sie das tragen, was sie am besten repräsentiert, und diese Richtlinie zur Geschlechtsidentität erlaubt es den Menschen, sich so zu fühlen, wie sie sind."

www.virginatlantic.com