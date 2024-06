WASHINGTON D.C.: Gelungene Generalprobe für den WorldPride 2025

Feierlaune in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten: Ein Jahr vor dem WorldPride ist Washington D.C. gut für das Mega-Event in 2025 gerüstet.

Erstmals in ihrer bald 50-jährigen Geschichte zog die Parade am Samstag nicht entlang des Dupont Circle - einem der traditionellen LGBTIQ*-Stadtviertel - sondern begann auf der 14th Street, die wesentlich breiter ist und damit mehr Zuschauer und größere Parade-Trucks aufnehmen kann. Neben einem T-Dance am Ende der Paradestrecke wurde auch auf der 17th Street mit ihren LGBTIQ*-Bars und -Restaurants eine offizielle Blockparty gefeiert während vor allem die afroamerikanische Community eine spontane Feier auf dem Dupont Circle abhielt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl

Konzert mit Billy Porter und Ava Max

Am Sonntag fand entlang der Constitution Avenue ein großes Straßenfest mit über 300 Ausstellern, drei Bühnen und viel Musk statt. Auf der Hauptbühne vor dem Kapitol traten unter anderen Stars wie Billy Porter ("Pose"), KeKe Palmer, Sapphira Kristal ("RuPauls Dragrace") und Ava Max auf.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl

Der WorldPride 2025 findet vom 23. Mai bis 8. Juni in Washington D.C. statt und verspricht jede Menge Abwechslung. Angefangen über den Black Pride, ein großes Kulturprogramm über eine Menschenrechtskonferenz bis zur Parade, dem Pride Festival und einer Demonstration vom Lincoln Memorial bis zum Kapitol.

Alle Infos unter www.worldpridedc.com

Mehr Infos über Washington D.C. als LGBTIQ*-freundlches Reiseziel unter https://washington.org/de/lgbtq

Hier unsere Fotos vom diesjährigen Capital Pride: