WASHINGTON, D.C.: WorldPride 2025

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Washington, D.C. Pride

Im kommenden Jahr trifft sich die internationale LGBTIQ*-Community vom 17. Mai bis 8. Juni zu einem ihrer weltweit größten und wichtigsten Events in Washington, D.C.: dem WorldPride. Die Organisatoren, die Capital Pride Alliance und ihre Partner-Organisation Interpride, erwarten in den mehr als drei Wochen rund drei Millionen Besucher aus aller Welt, die unter dem Motto „The Fabric of Freedom“ (Der Stoff der Freiheit) die Stärke ihrer Community, den Einsatz für Menschlichkeit und ihre unerschütterliche Einheit feiern. Dabei wollen sie im Zeichen der Regebogenfahne an die Anfänge der LGBTIQ*-Bewegung erinnern, auf gegenwärtige Herausforderungen hinweisen und sich – ganz im Sinne einer noch stärkeren und widerstandsfähigeren Gemeinschaft – für mehr Inklusion, Sicherheit sowie Gleichheit für alle einsetzen.

50 Jahre Pride in der US-Hauptstadt

Im Zuge des WorldPride begeht Washington, D.C. 2025 ebenfalls das 50-jährige Jubiläum der Pride-Feierlichkeiten in der Metropole. Die amerikanische Hauptstadt erweist sich als würdiger Gastgeber mit einem außergewöhnlichen und vielfältigen Programm. Den Auftakt bildet am 31. Mai 2025 das gewaltige Welcome Concert mit Weltstar Shakira, selbst eine Verfechterin der LGBTIQ*-Rechte, bei dem Fans bereits mit schwingenden Hüften feiern können. An dem Tag fällt auch der Startschuss für den Capital Cup, einem großen Sportwettbewerb mit Athleten aus aller Welt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Washington, D.C. Pride

Neben einer großen Konferenz zum Thema Menschenrechte ist das WorldPride Music Festival: Global Dance Party ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender. Dieses zweitägige Musikfestival der Superlative feiert am 6. und 7. Juni 2025 auf drei Bühnen Top Acts verschiedenster Musikgenres, die das Gelände um das RFK-Stadion zum Beben bringen werden. Wer sich für Eintrittskarten interessiert, kann sich in eine Online-Warteliste eintragen.

Parade am 7. Juni, Demonstration am 8. Juni

Die legendäre Parade zum WorldPride zieht am 7. Juni 2025 vom lebendigen Stadtviertel Logan Circle bis zur Pennsylvania Avenue und verwandelt den Weg in ein buntes Straßenfest vor der Kulisse des imposanten US-Kapitols. Nach dem Ergebnis der Präsidentschaftswahlen kommt dem politischen Pride March am 8. Juni besondere Bedeutung zu. Dieser wird am Kapitol enden. Mindestens ebenso lohnenswert ist die Teilnahme am WorldPride Street Festival and Concert am 7. und 8. Juni 2025 mit hunderten Ausstellern, Künstlern und köstlichem Essen in eigens angelegten Gärten.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Washington, D.C. Pride

Der WorldPride bietet Besuchern von Washington, D.C. eine faszinierende Gelegenheit, die bunte Welt der LGBTIQ*-Community kennenzulernen und zu erfahren, weshalb die Hauptstadt der USA als eines der am meisten gefeierten und berühmtesten Zentren der Community weltweit gilt.

www.worldpridedc.org

