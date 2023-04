WE LOVE THE FUCKING ART: Gewinne 2 Nächte im Wiener Hotel MOTTO

Verträumt und kreativ, leidenschaftlich und entspannt, sinnlich und detailliert ... Im Boutique Hotel MOTTO wird der Bogen von der Eleganz einer verschwundenen Dekade hin zum urbanen Zeitgeist gespannt. Und Du kannst mittendrin sein!

Verträumt und kreativ, leidenschaftlich und entspannt, sinnlich und detailliert ... Im Hotel MOTTO wird der Bogen von der Eleganz einer verschwundenen Dekade hin zum urbanen Zeitgeist gespannt.Das nächste Abenteuer ist in diesem Wunderland nur ein paar Zimmer entfernt – und so tut sich nun im sechsten Stock eine völlig neue Welt für alle Lebenskünstler auf.

ADDICTED TO ART

Das Hotel feiert die Eröffnung von acht ART DELUXE Zimmern mit exklusiver Kunst vom Wiener Enfant terrible Sasha Knezevic – provokant und amüsant, aufregend und anregend … simply wonderful and extraordinary. Der geniale Rebell tobte sich in acht Zimmern des Hotels aus und vollendete sie mit unkonventionellen Quotes auf Spiegelwänden im Graffiti-Stil. Hinter jeder der Ziffern 601 bis 609 verbirgt sich eine einzigartige Geschichte und eine besondere Energie. Hier geben wir dem Raum Kunst und der Kunst Raum – vor allem zum Andersdenken.

STATE OF THE ART

Wo Wien auf Paris und Punk auf Gentleman trifft, entsteht eine neue Definition von Luxus, ein sexy Highlight der Stadt, eine außergewöhnliche Attitüde des Seins. WE LOVE THE FUCKING KUNST. Und Du?

GEWINNE 2 NÄCHTE IM SCHÖNSTEN FREUDENHAUS DER STADT

Wir verlosen zwei Nächte in einem neuen ART DELUXE Zimmer im Boutique Hotel MOTTO*. Schickt uns eine Mail an gewinne@maenner.media unter dem Stichwort Hotel MOTTO und sagt uns, warum ihr die Kuvnstmetropole Wien wollt. Wir sind neugierig – auf alles, was kommt! Teilnahmeschluss ist der 1. Mai 2023.

www.hotelmotto.at, www.instagram.com/hotelmottovienna/

*auf Anfrage nach Verfügbarkeit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.