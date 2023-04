Wenn sich der Flug verspätet oder ganz ausfällt – was tun?

Aufgeregt reiht man sich am Schalter ein, denn schließlich soll es ja in den lang ersehnten Urlaub gehen. Dann die Durchsage „Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Flug LT432 nach Malta ist verspätet.“ Zu Beginn denkt man sich noch nicht viel dabei – noch ein Kaffee, schnell noch ein Telefonat. Nach zweistündiger Wartezeit wird dann doch fast jeder etwas unruhig, denn nun wird die wartende Masse mit Getränken und Snacks versorgt.

Hier ein paar wichtige Tipps, was bei Flugverspätung oder -ausfall zu beachten ist.

Wichtige Tipps bei Flugverspätung oder Flugausfall

Bei einer Flugverspätung ab 2 Stunden hat jeder wartende Fluggast das Recht auf Versorgungsleitungen und sollte diese einfordern.

Hat der Flug mehr als 3 Stunden Verspätung oder fällt komplett aus, hat der Fluggast laut EU-Fluggastrechte-Verordnung je nach Flugstrecke den Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe zwischen 250 € und 600 €. Der Anspruch auf Entschädigung besteht auch bei verpassten Anschlussflügen.

Damit der Prozess zur Entschädigung reibungslos ablaufen kann, sollte man sich den Grund der Verspätung vom Airline-Personal schriftlich bestätigen lassen und die Belege für Ausgaben während der Wartezeit sammeln.

Nervenaufreibende Arbeit im Kampf für die eigenen Rechte

Die eigenen Ansprüche und Rechte gegen eine Fluggesellschaft geltend zu machen, kann eine nervenaufreibende Sache sein und sich in die Länge ziehen. Diverse Unternehmen nehmen sich dieser Aufträge an und unterstützen dabei, eine Flugentschädigung zu beantragen. Im besten Fall zahlt ein solches Unternehmen den rechtlichen Anspruch innerhalb kürzester Zeit direkt aus und

kümmert sich dann auf eigenes Risiko um die Formalitäten. Diese Express-Entschädigung darf in jedem Fall behalten werden, unabhängig vom Ausgang des Falles. Auf diese Weise ist die Situation im Handumdrehen gelöst.

Wann erhält man eine Entschädigung bei Flugverspätung?

Innerhalb Europas profitieren Flugreisende von einem hohen Schutz, da ihre Rechte gesetzlich klar festhalten sind. Um eine Flugentschädigung beantragen zu können, muss der Flug mehr als 3 Stunden verspätet sein. Diese Zeit wird anhand der Ankunftszeit berechnet – also bis zu dem Moment, in dem mindestens eine Flugzeugtür zum Ausstieg geöffnet wird. Sämtliche Wartezeiten danach werden nicht berücksichtigt.

Was passiert, wenn der Flug überbucht ist?

Es ist egal, wie sehr man einen Urlaub vorausgeplant hat – unmögliche Möglichkeiten, den Plan zu durchqueren, lauern hinter jeder Ecke.

Airlines überbuchen Flüge oftmals, um sich durch abgesprungene Passagiere vor Leerflügen zu schützen. Das macht zwar die günstigen Flugtarife möglich, kann aber ebenso zur Folge haben, dass der Zutritt zum Flieger verweigert werden kann.

In diesem, durch die Airline verschuldete Flugverweigerung kommt der Anspruch auf Entschädigung zum Tragen. Die Airlines bieten in der Regel einen Alternativflug an, der aber unter Umständen abseits der geplanten Route liegen kann. Viele Passagiere wissen aber gar nicht, dass sie diesen Flug nicht annehmen müssen, wenn sie damit nicht einverstanden sind. Sobald der Fluggast freiwillig auf den Flug verzichtet, verfällt ebenso der Anspruch auf Entschädigung.

Diese Rechte haben Passagiere

Ab 2 Stunden Abflugverspätung (Kurzstrecke) muss die Airline kostenfrei Getränke und Snacks anbieten.

Ab 3 Stunden Abflugverspätung (Mittelstrecke) ist die Fluggesellschaft verpflichtet, Versorgungsleistungen anzubieten.

Ab 3 Stunden Ankunftsverspätung steht jeder Person eine Entschädigung nach der EU-Fluggastrechte-Verordnung zu.

Ab 4 Stunden Abflugverspätung (Langstrecke) haben Passagiere einen Anspruch auf Getränke und Snacks.

Ab 5 Stunden Abflugverspätung (alle Strecken) können Reisende vom Flug zurücktreten. Die Ticketkosten müssen von der Airline erstattet werden.

Findet der Abflug am nächsten Tag statt, haben Passagiere und Passagierinnen Anspruch auf eine Hotelübernachtung; Hin- und Rückfahrt zum Flughafen sind selbstverständlich inbegriffen.

Wie hoch ist die festgelegte Entschädigungssumme?

Die Höhe der Entschädigungssumme hängt nicht vom Preis des Flugtickets ab, das die Passagiere bezahlt haben. Auch ob es sich um eine Geschäftsreise, eine Pauschalreise oder eine Individualreise handelt, ist für die Entschädigungssumme nicht relevant. Entscheidend für die Entschädigungssumme ist die Länge der Flugstrecke.

Bei einer Kurzstrecke bis 1.500 Kilometer bekommt jede Person 250 € als Ausgleich. Für einen Mittelstreckenflug von 1.500 bis 3.500 Kilometern wird jede Person mit 400 € entschädigt, für einen Langstreckenflug mit mehr als 3.500 Kilometern mit 600 €.

Wie lange kann man seine Entschädigungsansprüche gültig machen?

In der EU-Fluggastrechte-Verordnung ist keine Frist festgelegt, nach der der Anspruch auf Entschädigung verwirkt ist. Die Entscheidung vom Amtsgericht Bremen (Az.: 9 C 0270/12) legte daher fest, dass die Verjährungsfrist in Deutschland an das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) angeglichen wird.

Jeder Passagier hat somit 3 Jahre lang Zeit, um eine Entschädigung für eine Flugverspätung einzufordern. Diese berechnet sich bis zum jeweiligen Ende des Jahres. Wenn die Flugverspätung beispielsweise im Februar 2020 stattgefunden hat, kann das Geld bis zum 31. Dezember 2023 von der Airline eingefordert werden.

In Ländern wie Spanien oder Frankreich kann man sein Geld nach einer Flugverspätung noch nach 5 Jahren einfordern. Die Durchsetzung des eigenen Rechtes ist für die Einzelperson eher kompliziert und oft nicht erfolgreich. Fluggastrechtsportale wie beispielsweise compensation2go.com haben den Vorteil, dass sie mit einem internationalen Netzwerk von Anwälten kooperieren. Somit können diese auch außerhalb Deutschlands Ansprüche auf Entschädigung erfolgreich durchsetzen.

Was kostet der Service eines Fluggastrechtsportales?

Der Service, der einem Zeit, lästige Telefonate und viel Nerven erspart, kommt nicht kostenlos. In der Regel wird für den Auftrag ein prozentualer Anteil der Entschädigungssumme plus Mehrwertsteuer veranschlagt. Weitere Kostenrisiken wie Anwalts- oder Gerichtskosten werden danach vom Unternehmen getragen.

Mit kostenlos zur Verfügung gestellten Entschädigungsrechnern lässt sich leicht herausfinden, ob das Anrecht auf eine Entschädigungssumme besteht und wie hoch diese ist.

Kann man die Entschädigung selbst einfordern?

Man kann Entschädigungen für Flugverspätungen selbst einfordern. Aus Erfahrungen hat sich gezeigt, dass der komplette Prozess viele Stunden Zeitaufwand mit sich bringt, oft nur geringe Erfolgsaussichten hat und die Wartezeit bis zur Geldauszahlung bis zu 12 Monate dauern kann.

Mit finanziellen Kosten ist dieser Prozess zwar nicht verbunden, aber die Frage ist, wie viel sind einem die Nerven wert, denn der Stressfaktor ist oft hoch.

Alternative Arten des Reisen – es muss nicht immer der Flieger sein

Es lohnt sich, sich einen Überblick über andere, alternative Reisearten zu verschaffen. Kreuzfahrten werden beispielsweise immer gefragter und haben es schon in die Top 5 der beliebtesten Reisearten geschafft.

Wer seinen Urlaub lieber in Deutschland verbringt, für den hält die Deutsche Bahn ab Mai das kostengünstige D-Ticket bereit, mit dem das gesamte Land für nur 49€ einen Monat lang bereist werden kann.