WEST HOLLYWOOD: So feierte die Stadt ihren Pride

Mit einem Straßenfest auf dem Santa Monica Boulevard, einer Parade und dem Outloud Musikfestival feierte West Hollywood den Pride. Höhepunkt war ein Auftritt der Pop-Ikone Kylie Minogue.

Die australische Sängerin, die derzeit eine eigene Show in Las Vegas hat, gab ein knapp einstündiges Konzert zum Abschluss der Prides. Zuvor kamen Tausende Menschen zum Straßenfest und zur Parade, die traditionell am ersten Sonntag im Juni stattfindet. Ehrengast der Parade war in diesem Jahr Cyndi Lauper. Wir haben die schönsten Fotos:

Weitere Infos zu West Hollywood dem WeHo Pride unter www.visitwesthollywood.com und www.wehopride.com