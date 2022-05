WIEN: Gewinne 2 Nächte im schönsten Freudenhaus der Stadt

Das Hotel MOTTO ist ein Universum der Verliebten und Verspielten. Something special and extraoridinary. Wo es viel zu erleben gibt … und nichts zu bereuen: Das könnt ihr gewinnen!

Das schönste „Freudenhaus“ Wiens ist verträumt, elegant, sexy, extravagant und open-minded. Oder einfach „Something wonderful and extraordinary“. Im Herzen der Stadt, mitten auf der Mariahilfer Straße, liegt das 2021 eröffnete Boutiquehotel MOTTO in einem hippen Viertel – umgeben von den angesagtesten Bars, Klubs, Shops und Fitnessstudios sowie den beliebtesten Gay-Bars. Das Hotel MOTTO ist selbst der Place to Be. Es verbindet das Paris der 1920er mit dem einzigartigen Wiener Schmäh und skandinavischer Gemütlichkeit. 91 Zimmer und Suiten, ein kleines Spa mit Sauna und Fitnessbereich, eine hauseigene Bio-Bäckerei – und natürlich der Hotspot der WienerInnen und der Gäste: das Rooftop Restaurant & Bar „Chez Bernard“ mit seiner bezaubernden Dachterrasse, die in den sonnigen Monaten Ausblick auf die Schönheiten der Stadt bietet.

WIN YOUR ONE-MORE-NIGHT STAND: 2 NÄCHTE IM SCHÖNSTEN FREUDENHAUS DER STADT

Wir verlosen zwei Nächte mit Oh-La-La-Frühstück im Hotel MOTTO* zu einem Termin Deiner Wahl. Schickt uns eine Mail an gewinne@maenner.media unter dem Stichwort Hotel MOTTO und sagt uns, warum genau ihr mit dem MOTTO Euren Pride feiern wollt. Wir sind neugierig – auf alles, was kommt!

https://www.hotelmotto.at

https://www.instagram.com/hotelmottovienna/

* 2 Nächte im Doppelzimmer inkl. Frühstück bei eigener An- und Abreise. Zimmer nach Verfügbarkeit, buchbar bis einschließlich Mai 2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 5. Juni 2022.