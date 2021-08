Willkommen in Dänemark!

– ANZEIGE –

Ob Urlaub an den Stränden der Nordsee, Inselhopping durch die Ostsee oder ein Städtetrip nach Kopenhagen - Dänemarks Vielfalt von Land und Leuten wird jeden Besucher begeistern.

× Erweitern Foto: ripandsnap.com / Mark Wengler Dänemark

Dänische Nordsee – das ist der Inbegriff von Freiheit. Hier, wo man den Horizont stets vor Augen hat und der Wind den Alltagsstress in die Ferne pustet, kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen. Von Rudbøl an der deutsch-dänischen Grenze bis Skagen, dem nördlichsten Punkt Dänemarks: Die dänische Nordseeküste erobert jedes Jahr die Herzen ihrer Besucher. Kein Wunder! Denn wo sonst findet man so viel Platz, um sich seine Urlaubswünsche zu erfüllen? Es locken gemütliche Spaziergänge, eine vielfältige Flora und Fauna sowie abenteuerliche Surf- und Sportmöglichkeiten. Die weiten Sandstrände laden übrigens nicht nur zum Badespaß und Sandburgenbauen ein. Auch einzigartige Sonnenuntergänge gehören dazu. Wie wäre es etwa mit einem abendlichen Picknick mit Blick auf das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer? Die atemberaubende Kulisse sorgt ganz bestimmt für unvergessliche Glücksmomente. An der dänischen Nordsee laden 550 Kilometer Küste dazu ein, den Stress des Alltags zu vergessen und im Hier und Jetzt zu sein.

× Erweitern Foto: Daniel Villadsen / Visit Denmark Dänemark

Ganz viel Platz

Und warum ist die dänische Ostsee so beliebt? Vielleicht, weil man von all den Gästen gar nicht so viel mitbekommt. Denn bei fast 6.600 Kilometern Küstenlänge findet jeder ein ruhiges Plätzchen. Ganz bestimmt. Natur ist hier viel mehr als Feld und Wald. An der dänischen Ostsee, laden einsame Strände, magische Moore und aufregende Steilküsten zum Träumen und Entspannen ein. Gleichzeitig durchziehen beeindruckende UNESCO- Welterbestätten wie Stevns Klint, die Jelling-Monumente oder Christiansfeld das Landschaftsbild. Auch zahlreiche Inseln, hübsche Seelandschaften und maritime Fischerorte gehören dazu. Faszinierende Naturkräfte runden das dänische Outdoorabenteuer ab – so erlebt man in Skagen etwa, wie zwei Meere aufeinandertreffen und wie Sandverwehungen die Region nachhaltig formen. Mit einer Seefahrt ins Urlaubsglück starten? Das ist an der dänischen Ostsee gar nicht so unüblich. Denn mit etwa 400 Inseln jeder Größenordnung steht in Dänemark einem entspannten Inselhopping nichts mehr im Wege. Ob Seeland, Møn, Anholt oder kleinere Lieblinge wie Læsø, Nyord und Endelave, die „Insel des Jahres 2021“ – man darf sich auf pure Inselidylle und jede Menge frische Luft freuen.

× Erweitern Foto: Daniel Rasmussen / Wonderful Copenhagen Kopenhagen LGBT

Gelebte Diversität

Laut Lonely Planet ist Kopenhagen ist der LGBT-freundlichste Ort der Welt. Vielfalt liegt in Kopenhagens DNA: 1989 war Dänemark das erste Land der Welt, das eingetragene Partnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare anerkannte und seit Jahrzehnten gehört Dänemark zu den fortschrittlichsten Nationen der Welt für LGBT-Gleichberechtigung. Die Stadt bietet eine lebendige Kulturszene mit großen Festivals wie dem Copenhagen Pride oder dem ältesten LGBT-Filmfestival der Welt, dem Copenhagen MIX. Vom 12. bis 22. August richten sich die Augen der internationalen LGBT-Community auf das Ereignis des Jahres: Unter dem Titel Copenhagen 2021 finden zeitgleich der WorldPride sowie die EuroGames statt.

www.visitdenmark.de