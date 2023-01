Rainbow Travel presents: Winter Pride Sölden (A)

– ANZEIGE –

Lange mussten wir darauf warten, dass der Skiort in Österreich endlich wieder in Regenbogenfarben erstrahlt. Vom 18. bis 25. März 2023 ist es so weit. Österreichs erstes LGBTQ+ freundliches Reisebüro – www.rainbowtravel.at – organisiert den ersten Winter Pride in Sölden.

× Erweitern Foto: Winter Pride / Birgit Pichler Winter Pride Sölden

Das Line-Up an nationalen und internationalen Künstler*innen verspricht ein großartiges Programm während der ganzen Woche. Die Highlights sind sicherlich die Opening Night unter dem Motto „Come as you are – the peak of diversity“, der schon fast legendäre Hüttenabend „Auf der Alm da gibt’s koa Sünd“ und die Closing Night unter dem Motto „Red is Hot“. Dazwischen zeigen euch private Skiguides die besten Abfahrten von Sölden & Obergurgl und die Host Drags rund um Sindy Sinful verzaubern euch mit abwechslungsreichen Aktivitäten auf der Piste, abseits der Piste und im Après Ski Leben von Sölden.

× Erweitern Foto: Oetztal Tourismus / Alexander Lohmann Sölden

Pride March auf Skiern

Auch der Freitagnachmittag ist ein Fixpunkt im Kalender. Der erste PRIDE MARCH auf Skiern über die Pisten von Sölden geht in Szene. Bei der gemeinsamen After Pride Party für Skifahrer*innen und Nichtskifahrer*innen gilt es die Vielfalt und Buntheit der Community zu feiern! Der Schlüssel zu den Veranstaltungen sind die Eventpässe für 7, 4 oder 3 Tage. Für alle, die ihr persönliches Programm noch um das ein oder andere Highlight erweitern wollen bietet der Veranstalter erstmalig sogenannte Add-On Events. Außerdem bietet rainbowtravel.at Packages inklusive Übernachtungsmöglichkeiten und Eventpässen an.

Details zum Programm und Buchungsmöglichkeiten findet ihr auf www.winterpride-soelden.com oder direkt beim Veranstalter unter alfred@winterpride-soelden.com. Also seid dabei und sichert euch eure Plätze für die erste Winter in Sölden.