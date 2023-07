SCHWEIZ: Winterthur

Mit seinen knapp 115.000 Einwohnern ist Winterthur im Kanton Zürich zwar immer noch die sechstgrößte Stadt der Schweiz, versprüht aber dennoch den Flair und die Gelassenheit eines gemütlichen Ortes inmitten schönster Wald- und Wiesenlandschaften. Winterthur ist allerdings auch Kulturstätte und als „Stadt der Museen“ bekannt. Mit unseren beiden Influencern Felix und Oliver waren wir für ein paar Tage zu Besuch.

ROMANTISCH & KUNSTVERLIEBT

Bereits bei Ankunft in Winterthur setzt Gelassenheit ein – der Bahnhof ist als Knotenpunkt übrigens einer der wichtigsten in der Schweiz – und wenn man so die Flaniermeile Marktgasse entlangwandelt, lässt es sich plötzlich durchatmen. Zwar bietet Winterthur alles, was man von einer Stadt dieser Größe erwartet – Kulinarik, Shopping und Nightlife – und doch fühlt man sich nicht von ihr überfordert. Und das ist auch gut so. Wer unser Nachbarland vielleicht zum ersten Mal besucht, findet in Winterthur einen wunderbar abwechslungsreichen Ort, der dennoch alle unsere Bedürfnisse nach Beschaulichkeit befriedigt, denn das ist es doch, was viele Deutsche in die Schweiz zieht: ein bisschen Gelassen- und Geborgenheit. Die Marktgasse und die umliegenden Straßen bilden übrigens die größte zusammenhängende Fußgängerzone des Landes. Am Wochenende finden rund um die Stadtkirche, erkennbar an den tiefblauen Ziffernblättern an einem der Türme, Wochenmärkte mit Käse, Gemüse und Blumen aus der Region statt. Einen besonders schönen Blick auf das Treiben im Stadtzentrum und die Kirche erhält man übrigens vom Rosengarten aus, der in wenigen Minuten erklommen ist und neben einem traditionellen Teehaus natürlich auch verschiedenste Rosenarten beherbergt. Jedes Jahr blühen hier knapp 3.000 Blumen.

Unweit dieses Kleinods der Rosenzucht befindet sich mit dem Sulzer-Areal ein Gegengewicht zur Romantik der Altstadt. In dem ehemaligen Industriegebiet gibt es heute jede Menge junge Restaurants, Bars und moderne Büroflächen zu entdecken. Außerdem liegen hier der Kornhaus Club, in dem regelmäßig Elektropartys stattfinden (www.kornhauswinterthur.ch), sowie der Skillspark. Letzterer ist eine 6.000 Quadratmeter große Sport- und Freizeitanlage mit Kletterwand, Trampolinpark, Freejump-Areal und vielen weiteren Möglichkeiten, sich mal so richtig auszutoben. (www.skillspark.ch)

Etwas gediegener geht es in den insgesamt 16 Museen zu, die sich über das Stadtgebiet verteilen. Besonders die große Vielfalt an Kunstmuseen hängt mit den Winterthurer Kunstsammlern wie Oskar Reinhart zusammen, die hier im 20. Jahrhundert allerlei Raritäten kumulierten. Auch das Fotomuseum und die dazugehörige Stiftung haben international einen sehr guten Ruf. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs zeigte das Haus gerade eine Ausstellung zum Thema „Chosen Family“ mit vielen queeren Kunstschaffenden aus aller Welt. (www.fotomuseum.ch) Das am besten besuchte Museum ist und bleibt aber das Swiss Science Center Technorama mit unzähligen Experimentierstationen, an denen die Gesetze der Natur begreifbar gemacht werden. (www.technorama.ch)

