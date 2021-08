WÖRTHERSEE: It’s time to SEE you again

– ANZEIGE –

Ob schrill und bunt, entspannend, genussvoll oder mörderisch-gut. Die Herbst-Events am Wörthersee sind so facettenreich wie der See selbst. Mit neuen, sicheren Konzepten überlegt will die Region in gewohnter Qualität ihre Besucher begeistern.

See.Ess.Spiele: 24. September bis 3. Oktober

10 Tage, 14 Partner, 20 Hauben, 20 Events! Vom 24. September bis 3. Oktober erreicht die „Genuss-Saison“ mit den See.Ess.Spielen ihren Höhepunkt und die Herbstsaison ihren Auftakt. Ausgezeichnete Hotel- und Restaurantbetriebe, hervorragende regionale Produzenten und kreative und renommierte (inter-)nationale Gastköche tun sich zusammen und zaubern zum vierten Mal eine Vielzahl an kulinarischen Meisterwerken auf die Teller. Außergewöhnliche „Spielstätten“ und Veranstaltungsformate machen die genussvollen Facetten des Wörthersees für alle Fans des guten Essens in zehn Tagen live erlebbar. Die einen treffen sich beim Kochkurs zum „learning by doing“, die anderen lassen sich an der edlen Tafel im Kerzenschein ein mehrgängiges Menü vom Haubenkoch schmecken oder brunchen zu chilligen Electronic-Vibes. www.see-ess-spiele.com

Yoga-Festival #namasteamsee: 8. bis 10. Oktober

Denkt mal an das traumhafte Türkis des Wörthersees, an die klare frische Luft des goldenen Herbstes, an die tiefe, ruhige Atmung und glasklare Gedanken, an die Einzigartigkeit dieses Festivals. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Nach einem Jahr Pause findet das Namaste am See Yoga-Festival 2021 in einer limitierten Europe Edition vom 8. bis 10. Oktober in Pörtschach statt.

Zum Line-Up gehören Europas beste Yoga-Lehrer – ganz exklusiv im privaten Rahmen, Yoga-Einheiten in Deutsch und Englisch für alle Levels, Sonnenaufgangsmeditation am Pyramidenkogel, Kraftplätze direkt am See, Soulfood, Yoga-Bazar und – heuer neu: Yoga und Wellness! Zum Line-Up

Krimifest Kärnten: 21. bis 31. Oktober

Zum zweiten Mal wird der Wörthersee – diesmal gemeinsam mit Villach – wieder zum Tatort, an dem gemordet, ermittelt und geschmunzelt wird. Vom 22. bis 31. Oktober liest das Who-is-Who der heimischen und internationalen Krimiautoren-Szene an ganz speziellen Orten aus ihren Neuerscheinungen. 20 Krimigrößen, internationale Stars wie heimische Publikumslieblinge, liefern allen Krimifans zehn Tage Mordstimmung live. Die „Tatorte“ der Lesungen sind so abwechslungsreich und außergewöhnlich wie die Auswahl der AutorInnen. „Ermittelt“ wird unter anderem im Hotelrestaurant, im Casineum, in einer stylischen Bar oder sogar am Schiff. Steigt die Spannung schon? www.woerthersee.com/krimifest

Goldener Wanderherbst: Oktober 2021

Auch heuer bieten wir euch die Möglichkeit den goldenen Wörthersee Wanderherbst aktiv und bewegungsreich zu genießen. Wandern am Wörthersee bedeutet vier wundervolle Wanderwochen im Oktober inklusive kostenlosem Aktiv-Programm (Wanderungen von Dienstag bis Samstag) und finalem Event, dem „Wörthersee Wandertag“ am 26. Oktober. Was diese Wandererlebnisse genau hier so besonders machen ist nicht nur das einzigartige Licht des Südens, sondern die Kombination der Elemente Wasser und Erde. Mit dem Schiff zum Ausgangspunkt, ein Stück wandern, mit dem Schiff wieder weiter. Im Oktober gibt’s die Wörthersee Schifffahrt gratis für euch. Die Strahlkraft des Wörthersees im Herbst wird die Wanderfreunde wie einen Magneten anziehen - und so schnell nicht wieder loslassen. www.woerthersee.com/wandern/