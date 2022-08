WORLDPRIDE 2023: G’Day Gay!

– ANZEIGE –

Im kommenden Jahr findet in Sydney der WorldPride 2023 statt - zum ersten Mal auf der Südhalbkugel. Der LGBTQ-Pride ist mit seinen farbenfrohen Events, viel Musik und Kultur eines der Highlights im australischen Bundesstaat New South Wales.

× Erweitern Foto: Australia Tours / WorldPride Sydney WorldPride Sydney

Gruppenreise ab Deutschland

Der WorldPride in Sydney feiert vom 17. Februar bis 05. März 2023 mit mehr als 300 Veranstaltungen die Schönheit und Vielfalt der LGBTQIA+ Community. Der deutsche Reiseveranstalter Australia Tours organisiert hierfür eine exklusive Gruppenreise und bringt dich auf der zweiwöchigen Reise nicht nur zum Pride, sondern auch zu den Hotspots des Bundesstaates New South Wales an der australischen Ostküste. Dabei lernst du die Metropole Sydney mit all seinen Facetten kennen, kostest Australiens mitunter besten Wein im Hunter Valley und kannst dich im hippen Küstenort Byron Bay auf dem Surfbrett versuchen. Erlebe den Pride und Down Under mit Gleichgesinnten, schließe neue Freundschaften und feier‘ die bunten Farben des Lebens auf dieser einmaligen Reise.

Umfangreiches Programm

× Erweitern Foto: Destination NSW Bondi Beach

Ob Alleinreisende(r), zusammen mit Freunden oder als Paar – Australia Tours hat exklusive Urlaubspakete im Angebot und hilft dir bei der Planung deiner Australienreise zum Sydney WorldPride 2023 und zu den schönsten Regionen einmal queer durch Down Under! Reise entweder innerhalb der Gruppe oder buche dein individuelles Reisepaket rund um den Pride. Da manche der Hauptveranstaltungen des Programms bereits ausverkauft sind, ist dies für Reisende eine der wenigen Möglichkeiten, an die begehrten Tickets zu kommen. Wer die Reise mit Australia Tours bucht, sichert sich einen garantierten Platz bei vier der aufregendsten Veranstaltungen des Sydney WorldPride 2023 und kann zudem umfangreiche Anschlussprogramme buchen – von romantischen Weinregionen und Glampingerlebnissen, über Wanderabenteuer und Inselparadiese bishin zu Surf-Abenteuer.

Frage jetzt deine individuelle Reise an! Die Australienspezialisten von Australia Tours helfen dir bei der Planung und erstellen dir ein maßgeschneidertes Programm. Auch kannst du jetzt schon weitere Informationen zur Gruppenreise einholen und dich zum Newsalarm für Updates und Gewinnspiele anmelden. Mehr Infor unter: https://gday-gay.de

Mail: gg@australiatours.de, Tel. +49 8374 240 730, Instagram: @australiatours.de

× Erweitern Logo Australia Tours