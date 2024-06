ZÜRICH: 30 Jahre Pride

Unter dem Motto "Frei in jeder Beziehung – seit 30 Jahren" feierten in der Schweizer Metropole Zehntausende den Pride - unter anderem mit einem Auftritt des ESC-Gewinners Nemo.

Mit über hundert teilnehmenden Gruppen, darunter Parteien, LGBTIQ*-Organisationen und Unternehmen, meldeten die Veranstalter des Zürich Pride einen Rekord zum 30. Jubiläum. Bereits am Freitag besuchten Tausende auf der am Zürichsee gelegenen Landiwiese eine Show mit Dragqueens aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Höhepunkt war dabei der Auftritt des diesjährigen ESC-Gewinners Nemo, der von der Menge begeistert gefeiert wurde. Am Samstag zog dann eine große Demonstration durch die Züricher Innenstadt vom Helvetiaplatz in Richtung Landwiese, wo wiederum bis in die Nacht gefeiert wurde.

Hier unsere Fotos:

Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl Foto: Dirk Baumgartl

Infos über Zürich als LGBTIQ*-freundliches Reiseziel gibt es unter www.zuerich.com

Infos zum Pride unter https://zurichpridefestival.ch