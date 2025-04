ZÜRICH: Sommer am See

Die Schweizer Metropole versprüht das Flair einer Weltstadt und ist dabei doch ganz bodenständig. Dank ihrer Lage am Wasser heißt es an heißen Tagen nach Büroschluss oder am Wochenende: Raus aus dem Anzug und nichts wie rein ins kühle Nass.

× Erweitern Foto: Pierluigi Macor/Zürich Tourismus Zürich Limmat mit Stadtpanorama

Zürichs Badekultur blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits vor 2000 Jahren, als Zürich noch „Turicum“ hieß und eine römische Siedlung war, bauten die damaligen Bewohner beim heutigen Weinplatz das erste Züricher Bad. Das größte Gebäude der Siedlung war Zentrum des sozialen Lebens, in dem man sich nicht nur entspannte, sondern seine Geschäftsbeziehungen und Freundschaften pflegte. Aus Quellen des 16. Jahrhunderts ist zudem bekannt, dass die Züricher wohl gerne im angrenzenden See badeten und dabei auch Brücken und Wasserräder als Sprungtürme nutzten und sich mit Gekreische in die Fluten stürzten. Zumindest deutet ein Erlass der Stadtregierung aus dem Jahr 1525 darauf hin, der es den Bürgerinnen und Bürgern verbot, von eben jenen Wasserrädern zu springen und dabei zu „brüllen“. Der Mangel an privaten Bädern führte im 19. Jahrhundert dazu, öffentliche Badeanstalten zu gründen – das „Badi“ war geboren. Ob Frauenbadi, Männerbadi, die Flussbäder am Oberen und Unteren Letten, das 1899 eröffnete erste Hallenbad der Schweiz oder die Quartier-Freibäder mit ihren großen Liegewiesen: Heute verfügt Zürich über sechs Beckenfreibäder, sechs Seebäder, fünf Flussbäder, ein Thermalbad sowie sieben Hallenbäder und ist damit Weltspitze im Verhältnis von Bäderdichte zur Einwohnerzahl.

× Erweitern Foto: Christiain Meixner/switzerland.com Zürich Oberer Letten

Natürlich hat auch Zürichs LGBTIQ*-Community ihre Favoriten. Sehen und gesehen werden heißt das Motto im Strandbad Tiefenbrunnen, in dem man vor allem auf schwule Männer trifft, die es sich auf der Liegewiese vor den Umkleiden neben dem Restaurant bequem machen. Etwas lässiger geht es auf der in der Limmat gelegenen Werdinsel zu. Der dortige FKK-Bereich an der Spitze der Insel ist ein beliebter Szenetreffpunkt, an dem man sich zum Grillen, Picknicken und natürlich auch zum Baden trifft. Während auf dem Hauptarm der Limmat sich die Menschen in Schlauchbooten und Schwimminseln den Fluss hinabtreiben lassen, wird auf der anderen Seite der Insel ein kleiner Nebenarm dazu genutzt, sich abzukühlen. Wie man die recht starke Strömung möglichst einfach meistert, sollte man sich am besten von ein paar Einheimischen abschauen.

Perfekte Welle

Mit der Sihl und dem Schanzengraben durchziehen Zürich noch zwei weitere Gewässer, die man zum Beispiel mit dem Kayak oder Stand-up-Paddle erkunden kann. An den Ufern finden sich zahlreiche Restaurants und Cafés wie etwa das am Zürichsee gelegene Restaurant Kiosk oder der auf einer Insel in der Limmat gelegene Biergarten Bauschänzli. Und selbst Surfer kommen in Zürich auf ihre Kosten: In der in Zürich-West gelegenen Event-Location Urban Surf kann man auf einer künstlichen Welle seine ersten Moves auf einem Surfboard probieren. Seit 2024 bildet der Zürichsee zudem die Kulisse für das Zürich Pride Festival, das jedes Jahr Anfang Juni stattfindet. Bis 2023 war der zweitägige Event auf dem Gelände der Alten Kaserne im Zentrum der Stadt.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Zürich Urban Surf

Mit dem Umzug auf die Landiwiese haben die Feiernden nun wesentlich mehr Platz und konnten dem diesjährigen Stargast Nemo entspannt zuhören. Zu den Höhepunkten des Zürich Pride, der 2024 zum 30. Mal stattfand, gehört neben einem „Drag Fest“ auf der großen Showbühne, das am Vorabend der Parade stattfindet, die Parade selbst. Diese startet traditionell am frühen Samstagnachmittag und zieht mit Zehntausenden Teilnehmenden durch die Altstadt von Zürich. Auf dem anschließenden Festival sind LGBTIQ*-Organisationen und Unternehmen wie die Airline Swiss vertreten, Szenebars wie Cranberry oder Petras Tip Top Bar haben große Theken aufgebaut, an denen sich nicht nur Stammgäste dicht drängeln.

Kunst als Provokation

Wer diesen Sommer nach Zürich kommt und mit dem Wetter vielleicht nicht so viel Glück hat, kann eines der zahlreichen Museen besuchen. Das Landesmuseum Zürich direkt am Bahnhof ist das meistfrequentierte Museum der Schweiz und widmet sich der Geschichte der Eidgenossenschaft von den Anfängen bis heute. Dazu gehören archäologische Funde aus der Ur- und Frühgeschichte ebenso wie Kunsthandwerk aus über tausend Jahren. Das Kunsthaus Zürich dagegen, ein vierteiliger Komplex, ist das größte Kunstmuseum der Schweiz, dessen neuster Erweiterungsbau 2021 eröffnet und von Chipperfield Architects Berlin realisiert wurde. Mittelalterliche Skulpturen sowie Gemälde des niederländischen und italienischen Barock gehören dabei ebenso zur Sammlung wie Werke der Schweizer Malerei aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Neben der größten Sammlung von Arbeiten des Norwegers Edvard Munch außerhalb seines Heimatlandes ist hier auch die umfangreichste Sammlung an Werken von Alberto Giacometti zu sehen. Dazu finden sich Bilder von Picasso, Monet, Chagall, van Gogh, Andy Warhol, Cy Twombly, Georg Baselitz und vielen anderen.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Zürich Zurich Pride 2024

INFO

www.zuerich.com/lgbt

ANREISE

Swiss fliegt ab vielen deutschen Flughäfen, darunter Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München, mehrmals täglich nonstop nach Zürich. Alternativ bietet sich eine Anreise mit der Bahn an. www.swiss.com, www.bahn.de

HOTEL

Das in einem ehemaligen Postamt befindliche Hotel Motel One Zürich liegt zentral in der Innenstadt und konzentriert sich im Design auf typisch Schweizer Themen wie Berge, Schokolade und den Zürichsee. Neben den hellen und ausreichend geräuigen Zimmern fällt vor allem die große Bar im Erdgeschoss ins Auge, in der man eine gute Auswahl an Cocktails serviert bekommt. www.motel-one.com